Les rêves de promotion et de modernisation de la Ville

Lors d’une visite d’inspection des chantiers d’équipements sportifs, le ministre de la jeunesse et des sports, qui était accompagné par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri, du président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, ainsi que du wali d’Oran, Messaoud Djari, avait indiqué que le stade de football de 40.000 places sera réceptionné le 31 mars en cours. Soit dans une dizaine de jours. Le responsable avait également annoncé que la piste d’athlétisme de ce stade du complexe sportif de Bir El Djir, allait être livrée le 31 mai prochain, soit dans un peu plus de deux mois, avant le déroulement du championnat d’Afrique d’athlétisme seniors programmé à Oran du 1 au 5 juin prochain. A quelques jours de ces échéances avancées avec trop de certitude, bon nombre d’observateurs affichent leur pessimisme, persuadés qu’au rythme actuel des travaux de finition, et des contraintes non encore résolues par l’entreprise chinoise de réalisation et ses sous-traitants, les délais risquent encore une fois d’être reportés. On se souvient, il a trois ans,de ces annonces répétées indiquant que tous les travaux de réalisation et d’aménagements des sites d’accueil des compétitions sportives allaient être réceptionnés avant le mois de juin de l’année 2020 pour permettre le déroulement des essais et des tests de simulation dans les structures sportives réceptionnées. Car la manifestation devait initialement avoir lieu en juin 2021.

Mais la Covid19 est passée par là, avec son cortège de bouleversements des activités sociales dans tous les domaines. Même le fonctionnement normal des structures de gestion des affaires locales allait être pénalisé par tous ceux qui allaient prendre prétexte de l’épidémie pour remettre à plus tard l’exécution de leurs missions. Malgré les efforts de l’entreprise chinoise voulant rattraper les retards cumulés par un renforcement des équipes sur le chantier, la lourdeur du système d’encadrement et de suivi des projets ne permettait pas à l’opérateur et aux principaux sous-traitants de gagner en rapidité et en efficacité. Et, fort heureusement pour certains acteurs et fonctionnaires concernés, les J.M allaient être reportés à juin 2022, accordant un an de rallonge possible aux délais de réception de tous les projets engagés. Des délais aujourd’hui fixés à septembre 2021. Inchaa Allah devrait-on dire, avec insistance et conviction. Tant il est vrai que trop de lacunes et de mensonges par omission marquent le parcours des préparatifs de ces J.M 2021, devenus J.M 2022, abusivement inscrits au registre de la promotion et de la modernisation de la ville.

Par S.Benali