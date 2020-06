<span style='text-decoration: underline;'>Les castors</span>:<br><span style='color:red;'>Les riverains dénoncent le marché informel</span>

Le marché informel des véhicules dans le quartier des Castors se tient toujours depuis plusieurs années, les efforts de l’Etat n’ont jamais réussi à éradiquer ce marché malgré les appels répétés des riverains et la réalisation il y a quelques années du marché des véhicules à El Kerma et un autre par la commune à Saint-Hubert.

Le retour à la tranquillité n’est pas à l’ordre du jour pour les riverains qui souffrent du squat des trottoirs et des nuisances sonores. Hier, des bénévoles de l’association empreinte de citoyenneté affiliée au réseau eco citoyenneté, ont organisé une campagne de nettoyage des espaces verts du boulevard Maalem Bentayeb au secteur urbain El Makkari, Abdelatif Nour membre de l’association a expliqué que “les habitants des castors et St-Hugene sont arrivés à une situation de non retour à cause du marché informel des véhicules.

La Commune peut ouvrir le marché des véhicules de St-Hubert quotidiennement pour un prix symbolique et mettre sur place, un service des cartes grises pour régler définitivement le problème de ce marché informel des Castors”.

Un autre membre de l’association a affirmé l’existence d’une décision communale d’interdiction de ce marché informel “qui n’a jamais été appliqué sur le terrain”, dira t-elle avant d’ajouter :”nos enfants ne peuvent pas jouer, on demande l’intervention des services concernés pour résoudre ce problème”.

Fethi Mohamed