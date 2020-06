<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 tunisienne</span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sahel en stage à Hammam-Bourguiba sans Aribi  </span>

L’attaquant algérien de l’ES Sahel (Ligue 1 tunisienne de football) Karim Aribi n’a pas été retenu pour le stage de préparation, prévu du 29 juin au 9 juillet à Hammam-Bourguiba, en vue de la reprise du championnat le 2 août, a annoncé la formation de Sousse dimanche soir sur sa page Facebook.

Outre Aribi, le staff technique étoilé devra se passer également de plusieurs joueurs titulaires : Wajdi Kechrida, Aymen Mathlouthi, Iheb Msakni, Mohamed Amine Ben Amor, Zied Boughattas, Makram Bdiri et Achraf Krir. Par contre, les deux autres Algériens de l’équipe, Redouane Zerdoum et Dadi El-Hocine Mouaki, sont bien là. L’attaquant Zerdoum (21 ans) et le milieu de terrain Mouaki (23 ans) avaient rejoint l’ES Sahel en janvier dernier en provenance du NA Husseïn-Dey pour un contrat respectivement de trois ans et demi et deux ans et demi. Karim Aribi (26 ans), arrivé du côté de Sousse en 2018 en provenance du DRB Tadjenanet, est l’un des piliers de l’ESS, s’illustrant notamment lors de la Ligue des champions d’Afrique avec 11 réalisations cette saison. Le quatrième joueur algérien de l’ES Sahel, le milieu défensif Salim Boukhanchouche, a été prêté en janvier dernier au club saoudien d’Abha (Div.1). Avant la suspension de la compétition en mars dernier à cause de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), l’ES Sahel occupait la 6e place du classement avec 26 points en 16 matchs joués.