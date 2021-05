Les saisons estivales se suivent et… se ressemblent

Comme chaque année à cette même période, les responsables locaux se réunissent autour du wali pour passer en revue les dispositions prises par chaque secteur concerné par les préparatifs de la saison estivale. Avec la gratuité des plages, un principe évoqué depuis une décennie, il s’agit cette année d’innover avec l’introduction du tri sélectif sur le littoral et l’éradication des rejets d’eaux usées , un fléau dénoncé depuis toujours le long des de la daira d’Ain El Turck. La commission de wilaya chargée des préparatifs de la saison estivale annoncée a été chargée par le wali de poursuivre les sorties tout au long du mois de mai afin de lever toutes les réserves consignées par leur premier rapport notamment en matière d’hygiène, assainissement, et éclairage public. Concernant la gratuité des plages et la gestion des parkings, le wali en poste, comme ses prédécesseurs, a fermement insisté sur la stricte application des lois et règlements en vigueur afin de remédier aux lacunes relevées lors des précédentes saisons estivales. Mais selon des observateurs avertis, malgré les fermes instructions adressées aux gestionnaires des communes côtières les invitant à prendre les mesures qui s’imposent pour offrir aux millions de vacanciers attendus un cadre de séjour et des conditions d’accueil agréables, rien ne semble garantir cette année encore une quelconque avancée positive en matière d’assainissement de l’état des lieux des sites balnéaires de la corniche oranaise. Tout comme les nombreux anciens wali qui se sont succédé au chevet des communes et des plages du littoral oranais, l’actuel responsable semble déjà faire face au fléau du laxisme et du «raccommodage» chronique entrepris dans le cadre de ces préparatifs de saison estivale. Des préparatifs qui englobent en réalité des travaux et des opérations devant étre plutôt inscrites dans la maintenance urbaine courante et élémentaire. Mais on sait à quel point les défaillances, les dérives et les dysfonctionnements dans la gestion des affaires municipales ne permettent pas d’assurer le minimum de sérieux et d’efficacité des actions devant étre engagées. Comment prétendre «préparer» une période estivale quand on n’est pas en mesure d’assurer au quotidien un cadre de vie décent, digne d’une municipalité à vocation touristique ?

Par S.Benali