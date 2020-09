<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Les sanctions contre le CABBA et de l’ES Sétif allégées</span>

La commission de recours de la Ligue de football professionnel (LFP) a notifié au CA Bordj Bou Arreridj et à l’ES Sétif, l’allégement des sanctions prises à leur encontre, suites aux incidents survenus en quarts de finale aller de la Coupe d’Algérie de football, le 8 mars dernier au stade de Bordj Bou Arreridj, a indiqué mardi un communiqué de la Ligue.

Après étude des recours des deux clubs de la Ligue 1, la commission de recours a réduit, à 3 matchs à huis clos au lieu de six, la sanction infligée au CABBA, et à deux rencontres sans public au lieu de six pour l’ES Sétif. En plus, l’amende de 400.000 DA infligée aussi aux deux équipes, a été divisée par deux par la commission des recours qui a également annulé la sanction de priver les deux clubs des hauts-plateaux de leurs quotes-parts dues au titre des droits de télévision, et la sanction de remboursement des frais par l’ESS pour les dégâts enregistrés au stade du 20 août 1955 de Bordj Bou Arreridj.

Pour rappel, le match CABBA-ESS qui avait constitué l’affiche des quarts de finale a été marqué par des actes de violence et de vandalisme à l’issue de la partie dans et en dehors du stade, plusieurs voitures stationnées aux abords du 20-Août ayant même été saccagées et 29 personnes arrêtées par la police.