<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les scouts commémorent leur journée nationale</span>

La journée nationale du scout qui coïncide cette année avec le 81ème anniversaire de l’assassinat de Bouras Mohamed, fondateur des Scouts musulmans algériens survenu le 27 mai 1941, a été commémorée avec éclat avant-hier à Mostaganem.

D’abord en présence du secrétaire général de la wilaya par intérim, représentant le wali, du vice P/APW, des membres de la commission de wilaya de sécurité, du chef de daïra, du P/APC, de directeurs de l’exécutif, de scouts , a eu lieu à la place de la résistance la levée des couleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas.

Ensuite, le secrétaire général de la wilaya et la délégation qui l’accompagnait se sont rendus au cimetière « Sidi Benhaoua » situé à Mostaganem pour se recueillir sur les tombes des quatre enfants scouts, Ayache Chaouki, 7 ans, Hachelaf Mohamed, 8 ans, Boualem Mehdi, 9 ans et Chouarfia Abdallah, 11 ans, tués le premier novembre 1994 au carré des martyrs du cimetière de Sidi Ali, à l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, suite à l’explosion d’une bombe que des terroristes avaient placée sous terre. Puis, le SG de la wilaya et ses compagnons se sont déplacés à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki , où ils ont suivi une riche exposition, comportant des écrits, des photographies mettant en exergue le parcours du scoutisme en Algérie depuis sa fondation jusqu’à nos jours, des tentes et divers objets pour les campings, des outils dont s’arme le scout lors des sorties dans la campagne et à la forêt.

D’amples informations ont été fournies aux visiteurs par l’ancien commissaire de wilaya des SMA, Taki Hadj. Ensuite, dans la salle « Ryma » de la maison de la culture, où des centaines de scouts en tenue, des garçons et des filles, étaient présents. Le commissaire de wilaya des SMA, Agboubi a prononcé un discours de bienvenue à l’assistance, rappelant brièvement le parcours du Chahid Bouras Mohamed, l’objectif du scoutisme, une école de patriotisme où sont formés les citoyens de demain, animés du sens du sacrifice, de l’amour du pays et d’œuvrer pour relever les défis. L’intervenant précisera que le nombre d’adhérents au scoutisme à travers la wilaya de Mostaganem s’élève à 1750. L’objectif visé est d’atteindre cinq milles.

Aussi, des groupes scouts, garçons et filles en tenue impeccable ont chanté en chœur des poèmes faisant l’éloge du scoutisme. Un doyen, des garçons et filles scouts ont été gratifiés chacun d’une attestation d’honneur et de considération et d’un cadeau. Indiquons que de temps à autre, les centaines de scouts applaudissaient de manière spéciale à eux en lançant des slogans propres au scoutisme.

Charef.N