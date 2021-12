<span style='text-decoration: underline;'>Volley-ball</span>:<br><span style='color:red;'>Les sélections nationales en stage de préparation</span>

Les sélections algériennes de volley-ball, messieurs et dames, ont entamé des stages de préparation jusqu’au 30 décembre, en prévision des Jeux méditerranéens d’Oran en 2021, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).

La sélection masculine, drivée par Mourad Senoun, effectue son stage au Centre national de regroupement des talents de l’élite sportive de Souidania (Alger), alors que son homologue féminine, entrainée par Nabil Tennoun effectue son regroupement à Béjaia. Les sélections nationales de volley ont effectué plusieurs stages depuis la nomination des sélectionneurs Mourad Senoun (messieurs) et Nabil Tennoun (dames), en juin dernier, pour préparer dans les meilleures conditions les prochaines compétitions internationales, dont les Jeux méditerranéens d’Oran en 2021 décalés à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. La FAVB a également indiqué que la 9e journée du Championnat de Nationale 1 messieurs et la 7e journée dames, se tiendront le 31 janvier.

Listes des joueurs convoqués :

Seniors dames : :

Sorata Bouabdellah, Kahina Djouhri, Ryma Mebarki, Wissem Djouhri, Ghozlane Moulla, Melissa Soualmi, Manel Mazari Rabah, Bakhta Mazari Rabah, Zahra Guimmour, Salima Bechar, Amina Amrani, Imene Blidi, Zohra Bensalem, Salima Hammouche, Nesrine Belabes, Fatma Zohra Allouache.

Seniors messieurs :

Ayoub Bourouba, Ilyes Achouri, Mohamed Abi Ayed, Ayoub Dekkiche, Ahmed Kerboua, Amine Oumessad, Farouk Tizit, Adil Kadri, Souieb Bouzir, Samir Chikhi, Foued Brahimi, Sofiane Benyoucef, Youcef Bourouba, Ayoub Saadallah.