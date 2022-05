L’ES Sétif lamine le RC Relizane

L’ES Sétif s’est imposée largement mardi soir face au RC Relizane 7 à 0 (mi-temps : 3-0), en match disputé au stade du 8-mai 1945 de Sétif, comptant pour la mise à jour de la 29e journée du championnat de Ligue 1 de football.

L’Entente, qui restait sur une lourde défaite concédée au Caire face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC (4-0) en demi-finale (aller) de la Ligue des champions, a scellé sa victoire en première période grâce à des réalisations signées Djahnit sur penalty (27e), Debbari (33e) et Bekrar (36e).

En seconde période, l’ESS a accentué sa domination grâce à Motrani (61e). Benayad en deux fois (70e , 80e ) et Deghmoum (72e), ont clôturé le festival offensif, à quatre jours de la seconde manche face à Al-Ahly SC, samedi au stade du 5-juillet d’Alger (20h00), en demi-finale (retour) de la Ligue des champions. La formation de Relizane s’est déplacée du côté des hauts-plateaux pour essayer de sauver les meubles, puisque le club est déjà relégué en Ligue 2 amateur.

A l’issue de cette victoire, l’ESS se hisse à la 8e place avec 43 points, alors que le RCR reste scotché à la 17e et avant-dernière place au classement avec 16 unités. Les Sétifiens comptent encore quatre matchs en retard à disputer.

Un peu plus tôt dans la journée, le leader le CR Belouizdad a été accroché dans son antre du 20-août 1955 par le RC Arbaâ (1-1), en mise à jour de la 24e journée. Les visiteurs ont ouvert le score par Saïdani (60e) avant que le rentrant Bourdim n’égalise pour (70e).

Rien ne va plus pour le Chabab, qui aligne un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues, deux semaines après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions.