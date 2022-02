<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (Gr.B/ 2ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sétif s’incline face au Raja Casablanca</span>

L’ES Sétif (Ligue 1 algérienne) s’est inclinée face aux Marocains du Raja Casablanca 0-1 (mi-temps : 0-0), en match disputé vendredi soir au stade olympique du 5-juillet d’Alger, comptant pour la 2e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Sétifiens ont entamé la partie avec des intentions offensives, mais leurs tentatives ont manqué de lucidité, face à une défense marocaine bien regroupée et organisée. L’Entente a reculé d’un cran au fil des minutes, ce qui a permis au Raja de contrôler les débats jusqu’à la pause. En seconde période, le Raja s’est montré plus dangereux, ce qui lui a permis de trouver la faille par Mohamed Zrida (71e) sur une passe lumineuse de Mohamed El-Makaâzi, profitant d’une sortie approximative du portier sétifien Zakaria Bouhalfaya. Touchés dans leur amour propre, les Sétifiens ont dominé le dernier quart d’heure, mais sans réel danger. Les cinq changements opérés par l’entraîneur tunisien de l’ESS Nabil Kouki, à partir de l’heure de jeu, n’ont rien apporté. Il s’agit de la 7e confrontation entre les deux clubs, toutes compétitions confondues. L’Entente et le Raja comptent désormais deux succès chacun, alors que trois matchs se sont soldés sur un score nul. Dans l’autre match de cette poule B, les Sud-africains d’AmaZulu FC l’ont emporté au stade de Durban face aux Guinéens de Horoya AC (1-0), grâce à un but signé Amigo Memela (31e). A l’issue de ces résultats, le Raja s’empare du fauteuil de leader avec 6 points, devant AmaZulu et l’ESS qui comptent trois points chacun. Horoya AC ferme la marche avec 0 point. Lors de la 3e journée, prévue les 25 et 26 février, l’ESS se déplacera en Afrique du Sud pour défier AmaZulu FC, alors que le Raja Casablanca recevra Horoya AC. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.