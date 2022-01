<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Les stades seront pleins à 80% de leur capacité</span>

CAN 2021

CAN 2021 : Les stades seront pleins à 80% de leur capacité

La Confédération africaine de football (CAF) a pris la décision d’instaurer une jauge de 80 % dans les stades lors de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 décalée à 2022, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain, rapporte la presse locale.

Selon Cfoot, l’instance africaine a donné son feu vert au gouvernement camerounais afin de remplir les stades à 80%, ceci dans le strict respect du protocole sanitaire. La CAN-2021 se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19, et son variant Omicron, qui est en train de gagner du terrain dans le monde. Selon le protocole sanitaire, les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de la CAN-2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures. Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur l’ensemble des sites de la compétition.