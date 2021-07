« Au regard de la situation sanitaire, la direction technique nationale (DTN), en association avec la Commission médicale fédérale de la FAF, a décidé de reporter le troisième module des stages CAF B dédiés aux ex-internationaux à une date ultérieure », a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué, publié sur son site officiel.

Le dernier bilan dévoilé jeudi par le ministère de la santé, a fait état de 1208 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), et 14 décès.

« Dès l’amélioration de la situation sanitaire et à la première date possible, les stages de formation reprendront sous le contrôle de la Commission médicale de la FAF et du médecin fédéral », conclut la FAF.