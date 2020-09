Les «strapontins» du pouvoir local et la course à la «notoriété»…

M. Djari Messaoud, ex-wali de Chlef a été nommé aux commandes de la wilaya d’Oran en remplacement de Abdelkader Djellaoui, muté à Msila. M. Djari Messaoud sera donc le 26ème wali nommé à Oran depuis le défunt Souiah Houari, premier à occuper le poste à l’indépendance du Pays en 1962. La Wilaya d’Oran aura ainsi, successivement, connu vingt cinq responsables et autant d’épopées de gestion, plus ou moins heureuses ou malheureuses qui, souvent hélas, ont été marquées par les mêmes incertitudes, les mêmes tâtonnements et les mêmes échecs dans la gestion et la prise en charge des priorités et des attentes de la Capitale oranaise et de ses habitants. Même si quelques rares Walis de passage ont réussi à graver leur noms dans la mémoire oranaise, grâce a des projets concrétisés et à un sincère engagement sur le front du développement local, Oran est toujours restée pénalisée non seulement par un déficit chronique en infrastructures dans tous les domaines, mais aussi par un système de gouvernance locale obsolète, gangréné par la gestion laxiste, le laisser-aller et les tractations douteuses visant à dilapider le patrimoine foncier et à compromettre sévèrement le développement urbain. Depuis des années, l’inexistence ou la faillite d’une véritable politique de gestion de la grande ville ne pouvait fatalement conduire qu’au recours et au cumul des décisions de gestion incohérentes et inefficaces souvent inscrites au registre du décor des façades, sans impact notoire sur le statut et le fonctionnement de la Cité. Il est vrai que de nombreux projets ont été concrétisés, des logements, des hôpitaux, des écoles et lycées, des axes routiers périphériques, des trémies, des hôtels de grand standing, un stade olympique, une grande mosquée et bien d’autres réalisations ayant réduit quelque peu le déficit, sans pour autant inscrire la collectivité locale dans la voie du progrès et de la modernité tant espérée. Cela se reflète encore douloureusement aujourd’hui à travers le délabrement avancé du tissu urbain, la dégradation incontrôlée des quartiers et des grandes cités d’habitat, l’anarchie persistante dans la gestion des espaces urbains, le fléau des bidonvilles et le squat des bâtisses du vieux bâti, l’anarchie dans le transport urbain et la circulation, et bien d’autres dossiers en éternelle instance hérités par les walis à chaque passation de consignes. Et comme toujours, après le départ du Wali en poste, les acteurs-agitateurs de la scène locale qui ne cessaient de l’aduler et de le courtiser, sont les premiers à monter au créneau de la critique abusive et des allégations lancées autour d’un café et sur les réseaux sociaux. Certains guignols, «militants-carriéristes» dans les sphères politiques locales, poussent l’hypocrisie jusqu’à affirmer «qu’ils étaient certains du départ du Wali en poste», laissant entendre qu’ils sont proches de quelque décideur pouvant leur confier des secrets… Une façon de garder leurs strapontins auprès du pouvoir local et de satisfaire leur indécent fantasme et leur quête de notoriété…*

Par S.Benali