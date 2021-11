<span style='text-decoration: underline;'>FCB Télagh</span>:<br><span style='color:red;'>Les Sudistes impressionnent !</span>

Doucement mais sûrement, telle semble la devise entamée par le coach du FCBT, Fetheddine Benkabou. L’enfant du quartier Sakiya Hamra qui s’installe depuis prés d’une quinzaine d’année à Sidi Lahcen, veut continuer sur la trace de ses deux prédécesseurs, le défunt Oundandji Kaddour et Redouane Haffaf qui ont réalisé deux accessions de suite ces deux dernières saisons.

En dépit du manque d’apport financier (le club vit une crise financière aiguë), les résultats pour cette première évolution dans l’histoire du club en division trois sont excellents. Quatre matchs disputés, trois victoires d’affilée et un nul réalisé vendredi passé chez le JS Sig. Une bonne entame pour les camarades du portier Mohamed Brika qui occupent la pôle position avec dix points sur les douze possibles en égalité avec les deux formations de Mostaganem, le WAM et l’ESM, mais un meilleur goal-average de plus six buts pour les gars du sud.

Ce week-end, la cinquième journée a été recalée afin de permettre la tenue des assemblées des différentes ligues régionales de football. Les coéquipiers de Adel Amarouche accueilleront le rival, l’Espérance de Mostaganem dans un match choc. En attendant, le coach Fethi Bekabou a programmé une joute amicale contre le MC Saida au stade Said Amara de Saida cet après-midi de jeudi à partir de 14 heures trente dans le but de procéder aux réglages nécessaires et garder le rythme de la compétition avant le rendez-vous du 3 décembre prochain.

B. Didéne