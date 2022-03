<span style='text-decoration: underline;'>Football / coupe du monde 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les supporters des Fennecs célèbrent dans l’est du pays la précieuse victoire contre le Cameroun à Douala</span>

Dès le coup de sifflet final de l’arbitre, les supporters des Fennecs sont sortis dans les rues, à travers les wilayas de l’Est du pays, pour célébrer la précieuse victoire réalisée par l’équipe nationale algérienne devant le Cameroun (0-1), en match aller des barrages de qualification à la Coupe du monde “”Qatar 2022’’, disputé vendredi au stade de Japoma à Douala.

A Constantine, les centaines de jeunes et de moins jeunes ont créé une grande ambiance de fête avec des chants sportifs à la gloire des Verts, entremêlés aux concerts de klaxons des automobilistes qui ont rallié le centre-ville. Dans la circonscription administrative d’Ali Mendjeli, les fans du ballon rond ont rendu hommage aux guerriers du désert qui ont honoré les supporters qui se sont déplacés et assisté au match dans le stade de Japoma à Douala. Les mêmes scènes de joie ont été observées dans les rues de Sétif, où les supporters ont défilé sur les grands axes du centre-ville, sous des concerts de klaxons et de chants sportifs à la gloire des coéquipiers de Slimani, l’architecte du but de la victoire. A Annaba, dès le coup de sifflet final, les supporters de l’équipe nationale ont entamé la fête depuis le Cour de la Révolution, où les véhicules couverts de l’emblème national ont sillonné les rues adjacentes et les «one, two, three, viva l`Algérie» entremêlés de youyous, fusaient de partout célébrant la victoire des Verts qui disputeront le match retour, mardi prochain, au stade Mustapha Tchaker à Blida.

Depuis Tébessa, des citoyens en liesse, exhibant fièrement l’emblème national, ont convergé vers le centre-ville pour saluer la victoire des Fennecs et le premier pas vers le Qatar. Les supporters des Verts, approchés par l’APS, dans plusieurs wilayas de l’Est du pays, s’accordent à dire que’’ la précieuse victoire arrachée ce vendredi soir à Douala ouvre la voie à la qualification de l’équipe nationale pour la cinquième fois de son histoire pour participer à la Coupe du monde 2022’’, affirmant que “” la saveur de l’édition de 2022 sera différente, étant donné que le pays hôte est le Qatar, un pays frère’’.