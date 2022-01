<span style='text-decoration: underline;'>Variant Omicron</span>:<br><span style='color:red;'>Les symptômes apparaissent 24h seulement après l’infection</span>

Les symptômes du variant Omicron du coronavirus font leur apparition sur le corps humain 24 heures seulement après la contamination par cette souche caractérisée par une forte vitesse de propagation par rapport aux autres mutants de la maladie.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le médecin spécialiste en maladies respiratoires, le Dr Younes Bellouze, lors de son intervention sur les ondes de Radio Sétif. «Les symptômes d’Omicron sont simples, mais ils apparaissent rapidement, dans une durée de moins de 24 heures», a déclaré le praticien sur Radio Sétif. Pour le spécialiste en maladies respiratoires, la différence entre Omicron et les autres variants réside également dans la durée d’incubation. «La période d’incubation du virus avec une contamination par Omicron est courte, elle peut aller de 5 jours à 7 jours, alors que pour le cas d’autres mutants, cette période est de 10 jours ou plus», a-t-il affirmé.

Alors que les caractéristiques d’Omicron ne cessent de surprendre la communauté scientifique à travers le monde, ce variant est semblable à la grippe, c’est ce qu’a précisé encore le Dr Bellouze au cours de son passage sur Radio Sétif. «Il y a une grande similitude entre la grippe et Omicron, mais les patients sont traités comme des cas de coronavirus car nous sommes en état d’épidémie», a-t-il affirmé.

Il a fait savoir également que le variant Omicron touche la partie haute de l’appareil respiratoire. Au sujet de l’automédication qui a connu un rebond ces dernières semaines, encouragée par la hausse des contaminations, le spécialiste a mis en garde contre cette pratique et de ne pas faire une distinction entre les antibiotiques. Le Dr Bellouze a affirmé dans ce contexte que «le diagnostic et la prescription de médicaments sont basés sur l’état de chaque patient».

S’agissant des contaminations par tranche d’âge, il a affirmé que la souche Omicron a touché les élèves dont plusieurs cas ont été confirmés. Interrogé sur la possibilité de changer le type de vaccin lors de l’administration de la troisième dose, le professionnel de la santé a indiqué que cela est possible. «Le type de vaccin peut être changé lors de la prise de la troisième dose», a-t-il déclaré à ce sujet, soulignant que la vaccination est le seul moyen qui permet d’atteindre l’immunité collective et de vaincre l’épidémie.

Pour ce qui est des prévisions quant à l’avenir de la pandémie du coronavirus qui a touché la quasi-totalité des pays à travers le monde, le Dr Bellouze a fait savoir qu’il ressort des dernières études que le virus a perdu de sa virulence «et nous nous dirigeons vers la fin de la pandémie», a-t-il déclaré. En plus de recourir à la vaccination, l’intervenant a appelé aussi à l’application des mesures de protection et de prévention.

Samir Hamiche