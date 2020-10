Les tares et les blessures urbaines

On se souvient de cette grande et importante réunion organisée il y a près de deux ans par l’ex-wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, qui voulait à tout prix cerner et assainir toutes les carences et les entraves qui pénalisent encore à ce jour la plupart des grands projets engagés à travers la Wilaya. Du nouvel aéroport en éternel voie d’achèvement, jusqu’à la nouvelle pénétrante autoroutière au port d’Oran, en passant par la cinquième rocade, les grandes infrastructures sportives, les logements, et bien d’autres opérations toutes aussi vitales pour le fonctionnement de la Cité ont été passées en revue pour tenter de résoudre le fléau des retards cumulés parfois depuis plus de cinq ans. On se souvient entre autres que lors de cette réunion, l’ancien Wali en poste avait indiqué que les travaux de réaménagement et de reconversion de l’ex-hôtel Châteauneuf d’Oran en locaux administratifs pour l’APC «seront lancés à la fin du mois d’octobre 2019». Aujourd’hui, un an après cette échéance, on ne peut que se rendre à l’évidente réalité d’un terrain oranais encombré par toutes sortes de contraintes, de carences et de paradoxes irréductibles qui ne cessent d’amplifier les incertitudes et le pessimisme ambiant. Cette carcasse en béton de plus de quinze étages, qui devait être au départ «l’hôtel du Château-neuf» d’Oran, très mal implantée sur un site historique, ne cesse depuis quarante ans de narguer le regard des oranais et de balafrer le paysage dans cette zone urbaine des plus connues et appréciées recelant un patrimoine mémoriel et urbain des plus riches et des plus visités. Avec le temps, cette tour inachevée et abandonnée depuis quarante ans a fini par devenir un «exemple à citer» pour «prouver» la véracité de cette vieille légende de la «malédiction» proférée contre la ville d’Oran par un Saint homme mécontent des dérives et des perversions présumées de ses habitants. Aujourd’hui, seuls les vieux oranais encore de ce monde peuvent raconter cette histoire, certes déformées par l’imaginaire collectif, mais qui trouve encore un certain écho visant à expliquer pourquoi la Capitale oranaise ne cesse d’être pénalisée par les échecs, les inepties et les retards inscrits au registre d’une «fatalité» devenue légendaire. Il est vrai que la Ville n’a jamais cessé de vouloir exorciser le mal de la stérilité et de la séduction apparente qui la ronge depuis très longtemps. Oran, la ville «laide comme la pierre», comme la décrivait jadis le romancier Albert Camus, ne cesse pourtant de tenter de redonner un sens à la Vie de ses habitants. Notamment à ceux qui l’aiment, sans trop pouvoir la guérir des tares et des blessures urbaines qui lui sont infligées régulièrement. A l’image de cette carcasse de béton, qui défigure le paysage depuis bientôt un demi siècle…

Par S.Benali