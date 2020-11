Les tares urbaines irréductibles…

Des résidents du quartier «Les castors», riverains du très contesté marché informel de véhicules, ont contacté lundi dernier des organes de presse pour «lancer un appel au Wali afin de mettre un terme au calvaire qu’ils endurent depuis plusieurs années». Il est vrai que malgré un arrêté de la wilaya signé il y a quelques temps, malgré l’ouverture officielle d’un grand marché de véhicules d’occasion implanté dans la Commune voisine d’El Kerma, mais qui reste «boudé» par bon nombre de courtiers et de vendeurs, malgré les interventions épisodiques des forces de police fatiguées de jouer au chat et à la sourie avec les vendeurs stationnant leur voitures le long de cet axe routier désormais connu sous le nom de «souk el louata», malgré toutes les initiatives des anciens walis de passage qui avaient tous promis «de régler ce problème rapidement», rien, absolument rien n’a été concrétisé pour satisfaire les doléances des habitants du quartier. Ou, pour être plus précis, des riverains habitant en bordure de ce marché qui occupe au quotidien la moindre place de stationnement, même en double-file»; créant ainsi une ambiance d’anarchie et de vacarme évidemment contraire à la vocation de calme et de tranquillité de cette ancienne zone résidentielle. Mais en réalité, il y a bien longtemps déjà que ce quartier s’est transformé en zone commerciale avec l’ouverture systématique de divers magasins dans tous les rez de chaussée des villas et petits immeubles situés le long de la rue. De la simple petite épicerie en passant par le vulcanisateur ou le marchand de pièces détachées, tout ici est implanté, y compris un site de stockage et de vente de matériaux de construction, une grande salle des fêtes et plusieurs cafés… Autant d’opérateurs qui, évidemment, ne «trouvent pas leur compte» avec cette occupation des bordures de trottoirs par des marchands de véhicules que plus personne n’arrive à déloger. Un nouveau marché communal de véhicules d’occasion, aménagé il y a quelques temps sur le vieux site des abattoirs à El Hamri a été lui aussi «boycotté» par les vendeurs et les courtiers, pour des taxes d’entrée jugées excessives, mais surtout pour un problème d’accès, de fluidité de la circulation, et de sécurité au niveau de l’unique portail d’entrée et de sortie du marché. Par ailleurs, il serait juste de rappeler que ce marché de véhicules des Castors a été autorisé il y a plus de vingt cinq ans par les autorités communales de l’époque qui avaient, on s’en souvient, déplacé en cet endroit les courtiers de véhicules haut de gamme qui stationnaient au centre ville aux abords du marché Michelet… L’APC d’Oran, qui allait ensuite perdre son ancien grand marché de véhicules d’El Hamri, le plus fréquenté de la région, restera ainsi constamment pénalisée par un hallucinant manque de maitrise de la croissance urbaine sur le long terme. Jusqu’à quand ?

Par S.Benali