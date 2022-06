<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022/stade de Sig</span>:<br><span style='color:red;'>Les tests techniques sur le réseau d’éclairage «avancent très bien»</span>

Les essais techniques sur les réseaux d’éclairage du nouveau stade de Sig relevant du pôle sportif de la wilaya avancent d’une manière «très satisfaisante» quelques semaines avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran à partir du 25 juin courant, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS).

Le stade de Sig (30 km d’Oran), qui abritera une partie des rencontres du tournoi de football (U18) des JM, subit depuis quelques jours des essais techniques au niveau de son réseau d’éclairage. L’opération qui a concerné jusque-là 50% dudit réseau «a été concluante», a déclaré à l’APS, le premier responsable de la DJS, Lahcen Laadjadj. «Cette opération va être clôturée mercredi prochain, jour fixé pour l’achèvement des tests engagés au niveau de tous les équipements du stade de Sig, tels les portiques électroniques au nombre de douze», a précisé M. Laadjadj. Le stade en question est d’une capacité de 20.000 places. Dépourvue d’une piste d’athlétisme, cette enceinte footballistique, qui n’a pas encore été baptisée, fait partie d’un pôle sportif comprenant un stade d’athlétisme, une piscine olympique et d’autres espaces dédiés aux activités sportives. Ce stade à «l’Anglaise», possède des tribunes entièrement couvertes avec sièges et un revêtement en gazon naturel, comme il est doté de tous les équipements nécessaires, tels que le système de télésurveillance avec caméras, des portiques électroniques, quatre (4) vestiaires et bien d’autres commodités. Concernant la piscine olympique de ce pôle sportif, elle va abriter les entraînements des sélections engagées dans le tournoi de Waterpolo (hommes) comptant pour les JM, rappelle-t-on.