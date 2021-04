<span style='text-decoration: underline;'>Benbouzid depuis Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les textes d’application de la loi sanitaire en cours d’élaboration</span>

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé jeudi à Oran que les textes d’application de la loi sanitaire 18/11 sont en cours d’élaboration.

« L’élaboration des textes d’application de la loi 18/11 est en cours. Nous veillerons à ce qu’ils soit terminés le plus rapidement possible », a assuré M. Benbouzid, lors d’une rencontre avec le personnel de santé à l’EHU d’Oran à l’issue d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya. « L’opération a pris du retard », a-t-il reconnu.