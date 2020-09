<span style='text-decoration: underline;'>Ils ont prévu une grève dès le 20 septembre </span>:<br><span style='color:red;'>Les transporteurs inter-wilayas font pression</span>

L’Union nationale des transporteurs annonce l’organisation d’une grève nationale dès le 20 septembre en cours, et ce, pour satisfaire leurs revendications.

Ainsi, les transporteurs revendiquent l’indemnisation des transporteurs à partir du 22 mars 2020 à ce jour. Ainsi, les transporteurs pourront dépasser cette crise financière. L’Union des transporteurs se dit ne pas « être en contradiction » avec la commission nationale de Santé, qui a exigé le respect du nombre de 50% des places des moyens de transport, mais, indique-t-on, « revendiquons l’indemnisation des autres 50% manquantes ». Les transporteurs revendiquent également la reprise de l’activité de transport inter-wilayas et leurs indemnisations.

A rappeler que l’union nationale des Transporteurs (UNAT) avait décidé, en début du mois en cours, de suspendre la grève qui était prévue pour le 2 septembre et avait confirmé son entrée en grève sans préavis après cette date dans le cas où le ministère tarderait à répondre aux revendications soulevées. Cette décision, soulignons-le, avait été prise, dans un contexte marqué par la programmation de l’examen du BEM du 7 septembre passé et baccalauréat qui s’achève aujourd’hui (jeudi).

Les chauffeurs de taxis inter-wilayas, dont l’activité n’est toujours pas autorisée à reprendre avait depuis plusieurs mois, dénoncé la situation qualifiée de terrible dans laquelle ils se trouvaient depuis l’apparition de la pandémie Covid-19. Ils avaient organisé déjà un sit-in à la station de taxis à Kherrouba dans la wilaya d’Alger. Depuis l’arrêt depuis le 22 mars, et bloqués par l’interdiction de travailler en raison de la propagation de coronavirus, les taxieurs inter-wilayas, se sont retrouvés en difficultés.

Les transporteurs se disent « être en colère » car le ministre des Transports n’a pas encore répondu aux demandes du syndicat concernant la rencontre avec ses représentants. Ils se disent prêt à rentrer dans une grève illimitée jusqu’à l’acceptation de leurs revendications.

