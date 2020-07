<span style='text-decoration: underline;'>A quelques jours de leur reprise</span>:<br><span style='color:red;'>Les travailleurs de l’ETUSA en grève</span>

Le réseau de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a connu hier des perturbations suite à une grève décidée par le bureau syndical de l’entreprise.

«L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger informe ses usagers que son réseau risque de connaitre des perturbations dès le premier départ du matin de dimanche et ce, en raison d’une grève décidée par le partenaire social UGTA pour demain 19 juillet», a affirmé le chargé de communication de l’ETUSA, Ahcène Abbas et d’ajouter: «Les négociations engagées par la direction générale de l’ETUSA dès le 14 juillet afin de trouver une issue au différend n’ont pas abouti». A cet effet, souligne la même source, l’ETUSA tient à s’excuser auprès de sa clientèle pour tout désagrément qui peut survenir». A rappeler que l’ETUSA avait adopté une série de mesures préventives en prévision de la reprise de son activité. Entre autres mesures préventives adoptées figure « la désinfection des bus avant de quitter le garage, la réduction du nombre de passagers de 100 à 25 par bus, la réduction du temps d’attente dans les arrêts et autres..».

Toutefois, selon la même source, le transport du personnel médical sera assuré de façon normale. A souligner que la wilaya d’Alger a réquisitionné 69 bus qui ont été mis à la disposition de 1500 personnes du secteur de la santé.

Depuis plusieurs jours, il a été remarqué que les mesures de prévention exigées par le gouvernement pour la reprise du service du transport public, n’ont pas été respectées. Le nombre de voyageurs arrêté à 25 dans chaque bus, a toujours été dépassé atteignant les 60 à 70 voyageurs.

Noreddine Oumessaoud