<span style='text-decoration: underline;'>Commerce</span>:<br><span style='color:red;'>Les travailleurs du secteur en grève dès aujourd’hui</span>

La Fédération nationale des travailleurs du secteur du Commerce entame dès aujourd’hui, lundi, une grève à l’échelle nationale d’une durée de trois jours. La Fédération, affiliée au Syndicat national autonome des travailleurs de la Fonction publique, a précisé dans un communiqué, posté sur sa page officielle facebook, d’un mouvement de grève de 3 jours prévu à partir d’aujourd’hui et qui sera reconduit du 23 au 25 du mois en cours.

Les protestataire ont affirmé en outre que les portes du dialogue ouvertes avec la tutelle pour tenter de trouver des solutions objectives aux problèmes soulevés et afin notamment d’éviter le durcissement de la contestation.

A rappeler qu’une rencontre a été tenue le 18 janvier dernier au siège du ministère du Commerce avec le Syndicat national des travailleurs du secteur du Commerce (SNTC) et la Fédération nationale des travailleurs du commerce avec la tutelle. Cette rencontre, selon le ministère de tutelle, a été une occasion pour informer les partenaires sociaux des mesures prises par les autorités publiques compétentes concernant la demande d’autorisation exceptionnelle pour la révision du système indemnitaire, avec l’introduction de la prime d’astreinte tel que stipulé dans l’article 7 du statut particulier des fonctionnaires du secteur du Commerce, en sus du dépôt du statut particulier du secteur auprès de l’instance compétente dans les plus brefs délais.

Concernant la promotion sur la base du diplôme, le ministère a fait état de la promotion de 107 employés en 2020, soulignant sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularisation de la situation de tous les cas en suspens dans cette catégorie. En application de la dérogation du Premier ministre pour la promotion sur la base du diplôme, la situation de 1.962 employés est en cours de régularisation.