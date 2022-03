<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux d’aménagement extérieur du Complexe olympique d’Oran achevés «en grande partie»</span>

Les travaux d’aménagement extérieur du Complexe olympique devant abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue l’été prochain à Oran sont achevés «en grande partie», a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère, au terme d’une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement des travaux de réalisation des stades confiés au secteur de l’Habitat, «les travaux d’aménagement extérieur du Complexe olympique d’Oran sont achevés ont grande partie», outre «l’installation du système d’éclairage et des caméras de surveillance au niveau des parkings». Concernant la façade en verre, «les travaux ont été finalisés à 95% au niveau de la salle omnisport et à 85% au niveau du complexe nautique», ajoute le document. Présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, la réunion s’est déroulée en présence de responsables centraux du ministère et des directeurs des équipements publics d’Alger, Tizi Ouzou et d’Oran. M. Belaribi a insisté sur l’importance de «finaliser tous les travaux et de procéder aux essais techniques des différents réseaux au niveau du complexe olympique d’Oran». La réunion a été ponctuée par un exposé sur le stade de Tizi Ouzou présenté par le directeur des équipements publics, et sur les principales entraves rencontrés depuis son transfert au secteur de l’Habitat en octobre 2021. A cette occasion, M. Belaribi a donné des instructions pour la préparation du cahier de charges relatif à l’aménagement extérieur du stade pour une première étape et le lancement d’un appel d’offres national en prévision de la réalisation des travaux d’aménagement la semaine en cours, et partant l’entame des travaux de réalisation, ajoute le communiqué, précisant que le bureau d’études et la direction des équipements publics et les services de Contrôle technique des constructions (CTC) seront présents sur le terrain. S’agissant des travaux secondaires restants au niveau de cette structure sportive, il sera procédé à l’élaboration d’un cahier des charges et à l’annonce d’un appel d’offres avant la mi-mars. Dans la même réunion, le ministre a ordonnée de soumettre un rapport sur l’avancement des travaux relatifs à l’aménagement extérieur, toutes les 48 heures, et d’élaborer un calendrier précis des travaux intérieurs restants dans le stade tout en les recensant, notamment en ce qui a trait aux matériels et aux équipements qui doivent être importés de l’extérieur du pays, afin qu’ils soient acquis dans les délais impartis. Par ailleurs, les aspects techniques relatifs à la diffusion audio-visuelle ont été abordés, en ce sens que M. Belaribi a demandé la programmation d’une rencontre avec l’Entreprise publique de la télévision algérienne (EPTV), en vue de s’enquérir des aspects techniques et administratifs, dans le but de faciliter l’opération de diffusion. Pour ce qui est du stade de Douéra, il a été procédé à l’installation de 18 des 26 structures métalliques servant de toiture pour le stade, les travaux d’installation de toutes les structures devant être achevés avant fin mars. En outre, l’entreprise de réalisation chargée des travaux d’aménagement extérieur a été choisie, dans les délais fixés par la loi comme le stipule le Code des marchés publics, lit-on dans le communiqué.