<span style='text-decoration: underline;'>BOUSFER</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux de raccordement des foyers au gaz naturel se poursuivent</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développement à concrétiser pour améliorer le niveau et le cadre de vie des citoyens, les services concernés de la commune de Bousfer continuent les travaux de raccordement des foyers au réseau de gaz naturel.

Cette action a pour but d’assurer la couverture à 100% en matière de gaz naturel pour permettre aux habitants de la commune d’avoir le gaz naturel disponible chez eux pour les différents besoins domestiques, entre autres, cuisiner, chauffer leur intérieur surtout durant cette période de grand froid et d’éviter de se déplacer pour remplir les bouteilles de gaz en continue .A cet effet, les dits services s’activent pour achever l’ensemble des travaux à terme avec toutes les finitions exigées.

Dans le même cadre ,les services de la commune précisent que pour répondre aux besoins des habitants et leur offrir les meilleurs services ,des travaux concernant la réhabilitation et l’entretien du réseau d’assainissement vont être également effectués .Lorsque tout les travaux des projets sus cités qui sont en cours seront finalisés ,les mêmes services vont passer à la partie de la restauration des routes pour assurer une fluidité de la circulation et pour permettre aux usagers des routes une conduite sécurisée et paisible sans soucis de nids de poules et de crevasses qui s’incrustent et récidivent à chaque précipitation pluviale .Pour le bon déroulement de la saison estivale qui s’approche ,les services de la cette commune côtière s’impliquent sur tous les plans dans les préparatifs pour accueillir les estivants et pour leur assurer un été agréable et des vacances assez tranquilles en bord de mer surtout que la saison estivale de l’an dernier a été courte et ouverte très tardivement aux estivants suite à la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie du covid19 qui s’est répercutée négativement sur tous les plans notamment sur les commerçants et les hôteliers de la commune qui attendent avec impatience la saison haute pour cartonner et pour faire de bonnes affaires.

Bekhaouda Samira