<span style='text-decoration: underline;'>STADE MUSTAPHA TCHAKER</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux de réaménagement achevés</span>

L e stade Mustapha Tchaker est fin prêt pour abriter les compétitions nationales et internationales, suite à l’achèvement des travaux de son réaménagement selon les standards internationaux fixés par la Fédération internationale de Football (FIFA), ont annoncé, vendredi, les services de la wilaya de Blida.

Le stade est fin prêt pour accueillir le match qui opposera la sélection nationale de football à son homologue de Botswana, le 29 mars, dans le cadre de la 6e et dernière journée du 8e Groupe des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN-2021) au Cameroun, reportée pour 2022, affirme-t-on de même source. Les travaux ont porté sur la mise en place d’un gazon naturel aux «normes internationales» et sous la supervision de cadres nationaux, ainsi que sur le changement de l’emplacement des vestiaires conformément aux règlementations de la FIFA. Les travaux ont également porté sur la couverture de la tribune officielle, l’éclairage et l’aménagement de la tribune réservée à la presse, de façon à permettre la transmission des matchs dans de bonne conditions.