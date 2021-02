<span style='text-decoration: underline;'>Projet d’entrepôt frigorifique à Touggourt</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux enregistrent 50 % de réalisation</span>

Les travaux de réalisation d’un entrepôt frigorifique, dans la cir conscription administrative de Touggourt (160 km au Nord d’Ouargla) ont avancé de 50 %, ont indiqué dimanche des responsables locaux des services agricoles.

Livrable avant la fin 2021, le projet en cours de concrétisation sur une superficie globale de deux (2) hectares au niveau de la commune de Touggourt, constitue un véritable acquis pour consolider les capacités de stockage de produits agroalimentaires, a affirmé à l’APS le directeur délégué du secteur, Mahrez Aoun. D’une capacité de 4.000 m3, cette future infrastructure permettra, une fois opérationnelle, de renforcer et d’augmenter les capacités locales en matière de stockage de produits de large consommation, d’origine végétale et animale, a-t-il souligné. Ce projet vise aussi à absorber le surplus de production agricole, en vue d’asseoir un équilibre entre l’offre et la demande, a ajouté ce responsable. S’agissant de l’impact social, ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’un programme national sur le développement des capacités de stockage de produits agroalimentaires, piloté par la Société nationale de froid (FRIGOMEDIT), va générer de nombreux emplois directs et indirects au profit de la main d’œuvre locale notamment, a-t-il révélé.