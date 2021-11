<span style='text-decoration: underline;'>Complexe olympique</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux secondaires en phase finale</span>

Le wali d’Oran, Said Saayoud a affirmé, mardi, que les travaux secondaires au complexe olympique de Belgaid sont actuellement en phase finale.

Les travaux au niveau de la salle omnisports et à l’installation nautique touchent à la fin et la réception du projet est prévue pour la fin de l’année en cours, a-t-il déclaré à la presse en marge de la visite du médiateur de la République, Brahim Merad.

Le taux d’avancement au niveau du chantier de la salle omnisports a atteint les 90%, alors que celui au complexe nautique a dépassé les 70%, a-t-il précisé ajoutant qu’il ne manque que la pose bassins prévue prochainement par une société italienne.

Le wali a, par ailleurs, souligné que l’aménagement des espaces extérieurs se fait simultanément avec les travaux de réalisation. La réception de la salle omnisports est prévue à la fin de l’année en cours, et du complexe aquatique 15 ou 20 jours plus tard, selon le même responsable,qui a affirmé que les essais se feront à temps, pour être prêt dans les délais pour les Jeux olympiques. La cadence de finalisation de ces deux projets a été accélérée au cours des deux derniers mois, a rappelé M. Saayoud, faisant savoir que près de 400 ouvriers travaillent actuellement sur le chantier, alors que leur nombre ne dépassait pas 90 au mois d’aout passé. Le médiateur de la République, Brahim Merad, qui s’est rendu en compagnie du wali d’Oran au complexe olympique de Belgaid, a qualifié ces acquis de «fierté pour la wilaya d’Oran et l’Algérie».