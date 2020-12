<span style='text-decoration: underline;'>JM ORAN-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux sont à 85% d’avancement au village méditerranéen</span>

Les travaux au niveau du village méditerranéen, lieu d’hébergement des athlètes et leurs accompagnateurs lors de 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2022, sont à 85% d’avancement, a indiqué le wali d’Oran.

Messaoud Djari, qui s’exprimait en conférence de presse jeudi, a rassuré que le site en question sera livré dans les délais impartis, soit au cours du premier semestre de l’année 2021, soulignant que les procédures pour l’acquisition des équipements dédiées aux différentes unités du village ont été déjà lancées. Il s’agit d’un œuvre important d’une capacité d’accueil de 4356 lits. Il comporte aussi 106 chambres dédiées aux athlètes aux besoins spécifiques qui participeront à la manifestation sportive régionale prévue initialement pour l’été 2021 avant qu’elle ne soit décalée à l’été suivant à cause de la crise sanitaire mondiale. Outre les sites d’hébergement des athlètes et leurs accompagnateurs, le village méditerranéen, implanté dans la commune de Bir El Djir et situé à quelques kilomètres du grand complexe sportif en cours de réalisation, est doté, entre autres, de cinq salles de sport, un espace récréatif et un centre commercial. Dans le même registre, le wali d’Oran a également rassuré quant à la livraison du complexe sportif et ses différentes unités, à l’image du stade de 40.000 places, celui d’athlétisme, de la salle omnisport et du centre nautique, dans les mêmes délais fixés pour le village méditerranéen. Concernant, les infrastructures sportives qui subissent des opérations de remise à niveau en prévision des JM et qui sont au nombre de huit, le même responsable a fait savoir que le taux d’avancement de leurs travaux respectifs varient entre 90 et 95%. Le comité d’organisation des JM, par la voix de son directeur général Salim Iles, a insisté dernièrement, dans ses déclarations à la presse, sur la livraison de tous les sites sportifs concernés par la 19ème édition «avant juin 2021», justifiant ces délais par la nécessité de les «tester», en y organisant des compétitions expérimentales, rappelle-t-on.