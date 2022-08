<span style='text-decoration: underline;'>Le patron de l’agence écope de six ans dans l’affaire Future Gate</span>:<br><span style='color:red;'>Les trois influenceurs sont libres</span>

Lors du procès en appel qui s’est tenu le 3 août dernier, le procureur a requis six mois de prison ferme contre la célèbre influenceuse qui a plaidé non coupable. Elle a été innocentée en appel. Ses co-accusés n’ont pas eu la même chance, puisqu’ils ont écopé chacun de six mois de prison ferme, qu’ils ont déjà purgés en détention provisoire.

La Cour d’Alger a rendu, hier, son verdict dans l’affaire des étudiants algériens arnaqués par l’agence «Future Gate». L’intérêt de cette affaire d’escroquerie est qu’elle implique, pour la première fois, dans les annales de la Justice, plusieurs influenceurs. Lesquels doivent leur notoriété aux réseaux sociaux. Ils sont trois, Numidia Lezoul, Farouk Boudjemline et Mohamed Aberkane qui comparaissaient devant leur juge pour répondre des mêmes accusations que le propriétaire de l’agence «Future Gate». Après des condamnation fermes en première instance pour l’ensemble des accusés, le procès en appel, dont le jugement a été rendu, hier, a déclaré l’influenceuse Numidia Lezoul innocente. Ses co-accusés n’ont pas eu la même chance, puisque ses deux compères, Farouk Boudjemline dit Rifka et Mohamed Aberkane dit Stanley, ont écopé chacun de six mois de prison ferme. Quant au principal prévenu dans cette affaire, à savoir, Oussama Rezagui, propriétaire de l’agence à l’origine du scandale, il a été condamné à six ans de prison ferme. Sa peine a été réduite d’une année. Il avait écopé d’une peine de 7 ans de réclusion en première instance. Souad Amara, ancienne parlementaire qui est également poursuivie dans cette affaire, a été condamnée en appel à une année de prison dont six mois avec sursis.

Ces peines confirment la libération de l’ensemble des accusés dans cette affaire, à l’exception d’Oussama Rezagui. En effet, les influenceurs condamné à six mois ferme et la députée qui écope d’une année ferme dont six mois en sursis ont déjà purgé leur peine et sont sortis de prison, hier soir.

Rappelons que l’affaire remonte au 20 janvier dernier. Le juge d’instruction du tribunal de Dar El Beida a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 11 personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire des étudiants algériens arnaqués. Ils ont été arrêtés en janvier dernier et poursuivis pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie. L’agence « Future Gate » s’engageait à prendre en charge tout le processus d’inscription des étudiants algériens en Turquie et en Ukraine notamment, y compris l’hébergement, moyennant de fortes sommes d’argent. De nombreux étudiants qui ont fait appel à cette agence pour bénéficier de ses services ont eu de mauvaises surprises. Une fois à l’étranger, ils se sont retrouvés sans aucune assistante et les services promis n’ont pas été livrés. Pour attirer les candidats, « Future Gate » avait fait appel à des influenceurs connus pour faire connaître ses services. Ces derniers ont placé son produit et jouer de leur influence pour convaincre des dizaines de candidats. Cela dit, ils disent ignorer l’arnaque tendue par Oussama Rezagui.

En tout état de cause, cette affaire particulière qui a défrayé la chronique a trouvé son épilogue et les trois influenceurs sont libres. La question qui se pose est de savoir s’ils reprendront ou pas leurs activités…

Anissa Mesdouf