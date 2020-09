<span style='text-decoration: underline;'>LE GOUVERNEMENT A MIS LA TOUCHE FINALE À SON PLAN </span>:<br><span style='color:red;'>Les trois phases de la relance</span>

Le gouvernement vient, à travers cette réunion, mettre le dernier détail avant de passer à l’acte. De l’avis des observateurs, il n’a grillé aucune étape dans le processus de mise en oeuvre du plan de relance économique et sociale. Tous les ingrédients y sont. Les opérateurs économiques, le partenaire social et les experts ont été sollicités

Le Premier ministre a présidé, mercredi dernier, une réunion du gouvernement consacrée exclusivement au plan de relance économique et social. Il a été question, lors de la réunion, des modalités de mise en oeuvre des mesures dudit plan. Le communiqué des services du Premier ministre qui fait état de cette réunion évoque un calendrier précis qui se déploie sur trois phases.

«Les mesures urgentes à mettre en oeuvre avant la fin de l’année 2020, les mesures de court terme pour l’année 2021 et les mesures de moyen terme dont la mise en oeuvre devra intervenir durant la période de 2022- 2024», note le communiqué. Cette réunion vient donc mettre les aspects pratiques pour une démarche qui a déjà «fait l’objet d’une large concertation lors de la rencontre qui a regroupé, les 18 et 19 août 2020, sous la haute autorité du Président de la République, les membres du gouvernement, les partenaires économiques et sociaux, et qui a été marquée par la forte participation de l’expertise nationale», souligne la même source.

Les résultats de la rencontre gouvernement-patronat- syndicats ont été entérinés et enrichis à l’occasion d’un Conseil des ministres, pour donner lieu à une action concertée, endossée par l’exécutif dans le cadre du plan d’action du Gouvernement pour la relance économique. Le communiqué du Premier ministère indique que «ce plan d’action sera décliné en actions opérationnelles quantifiables et mesurables dans le temps, selon un planning de mise en oeuvre». Il sera surtout question de fixer les urgences et les échéances, histoire de pouvoir quantifier les réalisations et les comparer avec les objectifs assignés au plan de relance.

Le Premier ministre qui tient beaucoup aux aspects pratiques a instruit tous les départements ministériels concernés de mettre en place «un dispositif de suivi permanent et rigoureux de ce plan de relance », rapporte le même communiqué, révélant qu’une évaluation stricte et régulière sera opérée à travers des «réunions du Gouvernement et (des) Conseils Interministériels».

Le Premier ministère souligne dans le même ordre d’idées, qu’un point de situation sera régulièrement transmis «au Président de la République, d’une manière périodique en Conseil des ministres», de l’exécution de toutes les actions et mesures décidées en Conseil des ministres. Chose nouvelle dans les annales de la pratique gouvernementale, le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, a été chargé par le Premier ministre de «mettre en oeuvre un plan de communication à l’effet de rendre compte à l’opinion publique du niveau de réalisation des actions inscrites à l’indicatif de chaque département ministériel», conclut le communiqué.

Le gouvernement vient, à travers cette réunion, mettre le dernier détail avant de passer à l’acte. De l’avis des observateurs, il n’a grillé aucune étape dans le processus de mise en oeuvre du plan de relance économique et social. Tous les ingrédients y sont. Les opérateurs économiques, le partenaire social et les experts ont été sollicités et il semble que pour cette fois, l’exécutif a bien écouté tout le monde. D’ailleurs, les propos du président de la République et du Premier ministre sur le sujet de la relance, donnent la nette impression d’avoir compris l’enjeu et parle désormais la même langue que les acteurs économiques. Il reste à mettre la machine en marche.

Nadera Belkacemi