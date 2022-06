Les trois restaurants du village méditerranéen opérationnels

Les trois restaurants du village méditerranéens sis dans la commune de Bir El Djir sont opérationnels depuis vendredi, et ce, avant une semaine du coup d’envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va abriter la ville d’Oran à partir du 25 juin, a-t-on constaté.

Le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, a procédé à l’ouverture officielle des trois restaurants. Il était accompagné des ministres de l’Energie, Mohamed Arkab, des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni , et de la Culture, Soraya Mouloudji, ainsi que le wali d’Oran, Saïd Sayoud. Le village méditerranéen sera, dans les jours à venir, le quartier général des délégations sportives concernées par les JM d’Oran représentant pas moins de 26 pays.

Plus de 5.000 personnes, entre sportifs et accompagnateurs sont attendus pour l’occasion. Seuls les sportifs de trois disciplines (voile, handball féminin et football) ne seront pas hébergés au niveau du village méditerranéen dont la capacité d’accueil avoisine les 4.300 lits, rappelle-t-on.