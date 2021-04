<span style='text-decoration: underline;'>Commune d’Ain Trid (daïra de Téssala)</span>:<br><span style='color:red;'>Les trois voleurs du hangar de volailles appréhendés</span>

Les éléments de la brigade de gendarmerie de la commune d’Ain Trid (daïra de Téssala) ont réussi à mettre la main sur les trois cambrioleurs qui ont subtilisé des équipements d’un hangar d’élevage de volailles sis dans la commune d’Ain Trid. Les trois inculpés âgés entre 26 et 40 ans, se sont introduits dans le hangar en question pour voler trois pompes à eau, des pièces de rechange d’un groupe électrogène, et cinq bonbonnes de gaz et les transporter dans leur véhicule. Ils étaient armés de barres de fer et ont coupé le courant électrique et caillassé les vitres des portes du gardien afin de le dissuader d’intervenir.

M. Bekkar