Les vacances chez nous

Après les résultats du bac et ceux du cycle universitaire, nous entrons enfin dans la bonne phase de l’été. Il y a plusieurs semaines déjà que la «corvée» d’aller chercher à l’école et celle des interminables bouchons sur la route du bureau, ne sont plus de mise. Il est vrai aussi que nous entrons dans la période où il est conseillé de disposer d’un climatiseur. Mais ce petit luxe en ces temps où le prix de ce produit a flambé sur le marché, n’empêche tout de même pas à profiter du repos complet, ou presque complet pour ceux qui travaillent encore, pour vaquer à des activités de détente. Ce n’est donc pas la peine d’en faire trop ni d’en dire autant sur ce qui attend ceux qui ont décidé de prendre leur congé à la deuxième moitié de la saison estivale.

Et puis quoi qu’en dise, l’été c’est franchement la meilleure saison qui soit. Ces longues journées vous donnent la possibilité d’envisager de vrais programmes de récréation après une journée de travail. Encore faut-il savoir où les passer ces périodes-là, diraient les moins optimistes. Il faut néanmoins positiver et prendre les choses du bon côté. Pour ce faire, il suffit de faire le petit effort de sortir de son «confort» quotidien et aller prospecter dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. A ce propos un sondage réalisé par une revue spécialisé dans le tourisme note l’ignorance de beaucoup d’Algériens de l’existence aux alentours de leur lieu de vie, des endroits formidables où il est très possible de profiter du congé pour ceux qui le sont déjà ou de vrais instants de repos réparateur pour les autres. Le même média qui cite plusieurs endroits autour de nombreuses grandes et petites villes, assure que ce ne sont pas des paroles en l’air. Il est objectivement possible de profiter de l’été en Algérie.

Il faut reconnaître que les médias traditionnels et les réseaux sociaux font un formidable travail pour faire découvrir aux Algériens qu’aux alentours, de villes algériennes on peut apprécier au détour d’une petite route, des sites magnifiques, à visiter absolument. Que l’on vive à Khenchela, Mostaganem, Béjaïa ou Bechar, la nature a fait en sorte de réserver partout des paysages paradisiaques qui ne demandent qu’à servir les êtres humains.

Cela pour dire qu’il n’existe aucune fatalité à rester dans le pays les mois de juillet et août. Il n’y a également aucune gêne à n’être pas assez riche pour s’offrir des séjours dans un hôtel 4 étoiles. La sérénité, le bonheur, ce ne sont pas les réalisations qui les font, mais l’esprit humain en accord avec la nature. Dieu merci, l’Algérie n’en manque pas.

Par Nabil.G