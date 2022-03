Les vendeurs de «graines miraculeuses»

La police judiciaire d’Oran à démantelé la semaine dernière un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie via internet et les réseaux sociaux. Un repris de justice âgé de 28 ans a été interpellé suite à des plaintes déposées par des victimes d’une escroquerie qui ont déboursés de grosses sommes d’argent, allant de 200 à 300 millions de centimes, pour l’achat de quelques graines qui, selon l’escroc, servent à fabriquer un médicament pour le traitement du cancer, quelque soit ses formes. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, la perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis la saisie de plus de 700 de ces graines dont la nature et l’origine n’ont pas encore été révélées. Le mis en cause, déjà recherché par la justice pour son implication dans plusieurs autres affaires, sera présenté devant le tribunal. L’an dernier, la police avait traité une affaire similaire où un réseau de trois énergumènes dont une femme et un ressortissant étranger ont été arrêtés pour escroquerie via internet car ils vendaient à leurs victimes «des graines miraculeuses» pour des montants faramineux allant jusqu’a des millions de dinars. Les escrocs présentaient leur marchandise comme étant un puissant remède de protection contre la Covid-19. Rappelons également que les éléments de la gendarmerie nationale, avaient de leur côté mis fin aux agissements de trois individus qui proposaient eux aussi via le réseau facebook la vente à un million de dinars, de graines dites « DRT Santa» utilisées dans la fabrication de certains médicaments. Aussi, les éléments de la sûreté et de la gendarmerie nationale ne cessent de lancer des appels aux citoyens les invitant à se méfier des offres présentées via internet afin d’éviter d’être victime d’une pernicieuse escroquerie. Il est vrai qu’en ces temps d’inquiétude et d’interrogations sur l’état des lieux du système de santé publique, la peur légitime des maladies traumatisantes, ajoutée à la naïveté et à l’inculture, poussent bon nombre de nos concitoyens à céder aux «formules magiques» les plus saugrenues. On se souvient, il y a à quelques années, qu’une chaîne de télévision privée avait consacrée toute une émission à une fameuse «guérisseuse» du cancer devenue presque une star du petit écran. Fort heureusement, en matière de médias, les données ont bien changé. Mais les escrocs restent encore bien présents sur internet et les réseaux sociaux, profitant de la naïveté, et de la sottise, de leurs potentiels clients. Des clients, qui parfois, ont de l’argent à dépenser aussi facilement qu’il a été gagné… Les vendeurs de graines miraculeuses ont encore de beaux jours devant eux…

Par S.Benali