<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe U20 (1/2 de finale) Algérie - Tunisie</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» à 90 minutes de la finale</span>

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20), affrontera son homologue tunisienne, samedi au stade international du Caire (19h00, algériennes) avec la ferme intention de poursuivre son aventure, et valider son ticket pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie, qui se déroule en Egypte (20 juin – 6 juillet).

Ayant réussi à passer le cap des quarts de finale, en éliminant aux tirs au but le Maroc (1-1, aux t.a.b : 4-3), l’Algérie tentera de confirmer dans un second derby maghrébin de rang, face à une équipe tunisienne qui a sué pour venir à bout des Comores (1-0), en quarts de finale. Même si l’équipe algérienne aborde ce rendez-vous de nouveau dans la peau d’un outsider, comme ce fut le cas face aux Marocains, il n’en demeure pas moins que les coéquipiers d’Issam Bouaoune auront des atouts à faire valoir, eu égard aux dispositions affichées depuis le début de la compétition, notamment en matière de grinta et d’envie de se surpasser. Le sélectionneur national Mohamed Lacet, pourra compter sur le second souffle de ses poulains, qui ont toujours réussi à revenir de loin, que ce soit face au Maroc, en égalisant dans le temps additionnel, ou bien lors du premier tour, en arrachant d’abord la victoire face à la Mauritanie (1-0), et en remettant les pendules à l’heure contre le Niger (2-2), dans le «money time» pour arracher leur qualification pour les quarts de finale. «Les deux équipes se connaissent bien, ce sera un match ouvert où chacune des deux sélections tentera de se qualifier pour la finale. Que le meilleur gagne», a indiqué Lacet jeudi, en conférence de presse d’avant-match. Loin de se considérer souvent comme vaincue, l’équipe nationale aura à coeur de s’offrir la Tunisie, dans l’objectif d’atteindre le dernier stade de la compétition, dans ce qui serait un véritable exploit pour une équipe algérienne qui vient juste d’être constituée, en juin dernier, au terme de quatre stages d’évaluation. Sur le plan de l’effectif, Mohamed Lacet va bénéficier de l’ensemble de ses joueurs pour cette demi-finale. Zeggaï Mohamed (Toulouse/France), victime d’une sur-fatigue musculaire, devrait figurer sur la feuille du match. Dans l’autre demi-finale, l’Egypte (pays hôte) croisera le fer avec l’Arabie saoudite, qui a créé une véritable surprise en éliminant mercredi le Sénégal (tenant) (1-1, aux t.a.b : 3-2).