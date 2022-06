<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Iran 2-1</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» confirment leur réveil</span>

Avec un onze largement remanié, l’équipe algérienne de football a confirmé son réveil, en battant avec autorité l’Iran (2-1), l’un des pays qualifiés pour le Mondial 2022, dimanche soir au stade Suheim Ben Hamad à Doha (Qatar).

Après avoir entamé admirablement les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023, en dominant à domicile l’Ouganda (2-0) puis en déplacement la Tanzanie (2-0), la sélection algérienne s’est offerte cette fois-ci l’Iran, qui restait pourtant sur une seule défaite lors de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Comme il fallait s’y attendre, le sélectionneur national Djamel Belmadi a aligné une équipe inédite, avec notamment la première apparition du portier Anthony Mandrea (Angers SCO/ France), Akim Zedadka (Clermont Foot 63/ France), et Abdelkahar Kadri (Courtrai/ Belgique). Le premier quart d’heure de la partie a été marqué par un jeu haché des deux côtés. La première action dangereuse a été iranienne. Le gardien algérien Mandrea a réalisé une parade suite à un tir iranien à l’entrée de la surface (15e). En dépit d’un onze largement remanié, l’équipe nationale a tenu tête à une coriace sélection iranienne (21e au dernier classement de la Fifa, ndlr), en se projetant vers l’avant, à l’image de la tentative de Rachid Ghezzal, dont le débordement sur le côté droit (27e) aurait pu déboucher sur un penalty évident. Alors que les deux équipes s’apprêtaient à se diriger vers les vestiaires sur un score de parité, l’attaquant de l’ES Sétif Riyad Benayad, profitant d’une grossière erreur défensive, s’est retrouvé seul devant le gardien de l’Iran Abdedzadeh et ne se fait par prier pour ouvrir le score et signer pour l’occasion son premier but en sélection (43e).

Amoura récidive et gagne des points

Après la pause citron, c’est plutôt l’Iran qui s’est montré le plus dangereux, ce qui lui a permis d’égaliser par le capitaine Jahanbakhsh (63e), qui a repris un joli centre de Noorafkan sur le côté gauche. Touchés dans leur amour propre, les Algériens se sont rués vers l’attaque pour reprendre l’avantage. Entré en cours de jeu (67e), l’attaquant du FC Lugano (Suisse) Mohamed Amine Amoura a une nouvelle fois fait parler de lui en marquant le but de la victoire (82e). Le natif de Jijel signe son deuxième but en sélection, quatre jours après avoir ouvert son compteur à Dar Es-Salam face à la Tanzanie (2-0), en qualifications de la CAN-2023. Il se positionne désormais comme un remplaçant de luxe du meilleur buteur historique des «Verts» Islam Slimani, dispensé de ce match amical au même titre que le gardien Raïs M’bolhi et le défenseur Aïssa Mandi. A l’image de Mandrea, Zedadka, Kadri, le défenseur Yanis Hamache (Boavista Porto/ Portugal), et l’attaquant Billel Omrani (CFR Cluj/ Roumanie), incorporés en seconde période, ont eu l’occasion de jouer leurs premières minutes avec les «Verts». Au moment de l’hymne national, le onze algérien a porté un maillot noir avec en photo le milieu de terrain international A’ de l’USM Alger, Billel Benhamouda, décédé vendredi dans un tragique accident de la circulation. Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi. Un troisième succès de rang important qui permet au «Club Algérie» de confirmer son réveil, et surtout tourner définitivement la page de la cruelle élimination en barrages de la Coupe du monde 2022 face au Cameroun en mars dernier. L’Algérie reprendra du service en septembre prochain, en affrontant en deux fois le Niger pour le compte de la 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2023, programmées entre le 19 et 27 septembre.