<span style='text-decoration: underline;'>FOOT/ MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES / 5e J) DJIBOUTI - ALGÉRIE (0-4)</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» déroulent et donnent rendez-vous au Burkina Faso</span>

L’équipe nationale de football, s’est imposée face à Djibouti 4-0 (mitemps : 3-0), en match disputé vendredi au stade international du Caire, dans le cadre de la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour leur retour au stade international du Caire, 28 mois après le sacre africain, l’équipe nationale de football, a déroulé vendredi face à Djibouti 4-0 (mitemps : 3-0), en match comptant pour la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En présence de cinq éléments seulement issus de l’équipe type, en raison du remaniement effectué par le sélectionneur national Djamel Belmadi, les «Verts» ont trouvé des difficultés pour entrer dans le match, face à une équipe de Djibouti qui s’est bien comportée lors des 20 premières minutes de jeu. Il a fallu attendre la 24e minute de jeu pour assister à la première occasion dangereuse de la partie côté algérien.

Suite à un coup franc excentré sur le gauche exécuté par Belaïli, Bounedjah embusqué dans la surface a raté de peu le cadre. Deux minutes plus tard, l’Algérie obtient un penalty provoqué par Belaïli, ce dernier s’est chargé d’exécuter la sentence, mais son tir est intercepté facilement par le portier djiboutien Innocent Mboni Hankuye. Le sociétaire du Qatar SC s’est racheté dans la foulée (29e), en ouvrant le score sur une déviation de la tête de Bounedjah, réussissant à éliminer son visà- vis en pleine surface pour battre le gardien de but des «Requins ».

Complétement libérés, les champions d’Afrique ont mis le pied sur l’accélérateur, multipliant les assauts, ce qui leur a permis de faire le break grâce à Benrahma (40e) d’un tir puissant à l’entrée des 18 yards. Il s’agit du premier but en sélection pour le sociétaire de West Ham (Angleterre).

Continuant à exercer un pressing constant, l’équipe nationale est parvenue à marquer le troisième but par Feghouli (42e), sur une passe décisive de Benrahma, scellant définitivement le sort de la rencontre. Après la pause, Belmadi a apporter trois changements d’un coup, avec l’incorporation de Mahrez, Slimani, et Benayada, une manière de ménager certains joueurs, à quatre jours du dernier match des éliminatoires. Le même scénario s’est produit lors de cette seconde période, avec une équipe algériennes qui voulait donner plus d’ampleur à sa victoire, et le Djibouti, qui s’est contenté de sauver les meubles.

Combatif à souhait, Slimani, entré en cours de jeu, est parvenu à faire parler la poudre, en clôturant de la tête le festival offensif (87e), signant pour l’occasion son 38e but en sélection, et le 7e depuis le début de ces éliminatoires. Avec cette victoire, l’Algérie parvient à atteindre la barre de 32 matchs de suite sans défaite et revient à cinq rencontres de l’Italie, dont la belle série d’invincibilité de 37 rencontres a pris fin en octobre dernier face à l’Espagne (1-2) à Milan, en demifinales de la Ligue des nations.

Dans l’autre match du groupe, le Burkina Faso a été tenu en échec, à la surprise générale, par le Niger (1-1), au Grand stade de Marrakech. Un résultat qui permet aux «Verts» de s’emparer de la tête du classement avec 13 points, avec deux longueurs d’avance sur le Burkina Faso. Les «Etalons», dos au mur, se déplaceront mardi à Blida pour défier l’Algérie, au stade Mustapha- Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Le Niger recevra le Djibouti lundi à Niamey (17h00).