<span style='text-decoration: underline;'>Amical (Algérie - Mauritanie 4-1)</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» déroulent et préservent leur invincibilité</span>

L’équipe nationale de football n’a pas raté l’occasion de préserver sa belle série d’invincibilité, en battant avec autorité son homologue mauritanienne 4-1 (mi-temps : 1-0), en match amical de préparation, disputé jeudi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

En l’absence du capitaine Riyad Mahrez et du gardien de but Raïs M’bolhi, attendus à Alger dans les prochaines heures, ainsi que Mehdi Tahrat et Andy Delort, forfaits pour blessure, les «Verts» ont dominé leur adversaire dès le début de la partie. La première tentative était l’£uvre de l’attaquant Islam Slimani, dont le tir passe juste à côté du poteau (3e). En dépit de leur domination, les Algériens ont échoué à mettre en difficulté les «Mourabitounes», bien en place notamment sur le plan défensif. Les rares occasions n’ont pas été fructueuses. Il a fallu attendre la 37e minute de jeu pour assister au premier tir cadré du match, signé par le défenseur Ayoub Abdellaoui, bien capté par le portier mauritanien Namori.

Alors que la Mauritanie tenait bien son match nul avant la pause, le capitaine du jour Sofiane Feghouli, a surgi à la 40e minute pour ouvrir le score. Après un centre de Zinédine Ferhat, le défenseur Ahmed Touba remet d’une bicyclette dans la surface, le sociétaire de Galatasaray (Turquie) réussit, en deux fois, à catapulter le ballon au fond des filets, signant ainsi son 15e but en sélection. Après la pause, le sélectionneur français de la Mauritanie Corentin Martins a apporté trois changements à la fois, une manière d’aller bousculer l’équipe algérienne et refaire son retard, ce qui leur a permis d’égaliser grâce à Yacoub Sidi (56e) après une faute de placement du portier algérien Alexandre Oukidja.

Les changements fructueux de Belmadi

La joie des Mauritaniens n’a pas duré longtemps, puisque Feghouli a resurgi pour redonner l’avantage aux «Verts» (57e) et signer son 16e but en équipe nationale. L’Algérie a déroulé ensuite, grâce notamment l’entrée en jeu de Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah, face à une équipe mauritanienne impuissante. Les rentrants Adam Ounas (61e) et Baghdad Bounedjah (70e) ont permis aux champions d’Afrique de se mettre définitivement à l’abri. Les «Verts» auraient pu s’imposer sur un score plus large, mais les nombreuses occasions procurées en deuxième mi-temps n’ont pas été concrétisées. Pour cette première rencontre amicale, inscrite au programme des «Verts» en ce mois de juin, le sélectionneur national Djamel Belmadi a aligné une équipe largement remaniée, en présence pour la première fois du défenseur central Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Pays-Bas). Avec cette victoire, l’équipe nationale atteint la barre de 25 rencontres de rang sans défaite, et revient à un match du record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26). Avant cette confrontation, l’Algérie et la Mauritanie se sont affrontées à six reprises, entre rendez-vous amicaux et officiels.

Les «Verts» détiennent un bilan largement en leur faveur avec 5 victoires pour 1 nul. L’Algérie enchaînera en affrontant le Mali, dimanche prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), avant de se rendre à Tunis pour défier la Tunisie, le vendredi 11 juin au stade Hamadi-Agrebi de Radès. Ces rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation des «Verts» en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.