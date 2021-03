<span style='text-decoration: underline;'>Eliminatoires CAN Total 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts entament leur stage au CTN de Sidi Moussa</span>

La sélection nationale a entamé, ce lundi 22 mars 2021 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, son stage de préparation en prévision des deux rencontres du groupe H des éliminatoires de la CAN TOTAL Cameroun 2021 face respectivement à la Zambie (25/03 à Lusaka) et le Botswana (29/03 à Blida). Une bonne partie de l’effectif convoqué par le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI, s’est donnée rendez-vous à partir de 17h15 sur le terrain dédié à la sélection A. Manquaient à l’appel les Mahrez, Benrahma, Mandi, Bennacer et Feghouli qui seront à Alger ce vendredi pour le deuxième match face au Botswana, alors que les M’bolhi, Doukha, Soudani et Tahrat à partir de Djeddah et Abeid de Dubaï, rallieront mardi 23 mars directement Lusaka via Addis Abeba.