Les «Verts» face au dernier obstacle avant la finale

L’équipe nationale A’ de football, affrontera son homologue qatarienne, mercredi au stade Al-Thumama de Doha (20h00, algériennes), en demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021, qui se déroule au Qatar (30 novembre – 18 décembre), avec en ligne de mire, une première finale de son histoire dans cette compétition onéreuse.

Qualifiée samedi soir pour le dernier carré de cette 10e édition, au bout d’un match irrespirable face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3), l’équipe nationale devra sortir de nouveau le grand jeu pour essayer de réaliser l’exploit d’écarter de son chemin le pays organisateur, considéré comme le favori en puissance pour remporter le trophée sur ses terres. Même si les «Verts» ont puisé dans leurs ressources pour tenir tête aux Marocains, tout au long des 120 minutes de la partie, il n’en demeure pas qu’ils seront motivés face au Qatar, qui partira favori par l’avantage du terrain et du public. «Ce sera un grand match, c’est le Qatar, je connais bien cette équipe, j’ai joué longtemps ici, ils jouent bien, mais InchaAllah, ce sera un grand match entre deux pays frères, et le meilleur l’emportera», a indiqué le coach national Madjid Bougherra, qui avait entamé sa carrière d’entraîneur au Qatar, en dirigeant l’équipe réserve d’Al-Duhaïl (2017-2019). Sur le plan de l’effectif, Bougherra devra bénéficier du retour de l’attaquant Baghdad Bounedjah, ménagé face au Maroc, après avoir été soumis à un repos de six jours, en raison de la commotion cérébrale contractée suite à un choc aérien avec le portier égyptien Mohamed El-Shenawy. De son côté, le Qatar, dont la défense n’a été prise à défaut qu’une seule fois depuis le début du tournoi (face à Omar 2-1, ndlr), espère poursuivre son bonhomme de chemin, et atteindre la finale de cette épreuve pour la deuxième fois de son histoire, après celle perdue en 1998 à domicile face à l’Arabie saoudite (3-1). «La rencontre de l’Algérie sera un vrai défi pour nous.

Nous allons tout faire pour l’emporter et se qualifier pour la finale. Notre objectif est de poursuivre sur la même dynamique. Nous sommes en train de monter en puissance au fil des rencontres. Nous n’allons pas brûler les étapes et penser à la finale, alors qu’on a un match à disputer mercredi, sur lequel nous devons rester bien concentrés», a indiqué le capitaine et milieu de terrain du Qatar Hassan Al-Haïdos (Al-Sadd/ Qatar). Dirigé sur le banc par le technicien espagnol Felix Sanchez, le Qatar comprend dans son effectifs deux joueurs d’origine algérienne : il s’agit du défenseur Karim Boudiaf et du milieu de terrain Boualem Khoukhi. L’autre demi-finale de cette coupe arabe mettra aux prises un peu plus tôt dans la journée la Tunisie à l’Egypte, au stade Ras Abu Aboud (16h00), dans un derby nord-africaine indécis et ouvert à tous les pronostics.

Les Tunisiens ont passé l’écueil d’Oman (2-1), alors que les Egyptiens ont réussi à éliminer les Jordaniens, au terme des prolongations (3-1). Pour rappel, le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, tandis que le troisième et le quatrième percevront respectivement 2 et 1,5 millions de dollars.