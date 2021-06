Les «Verts» locaux rejoignent Oran, Belmadi parmi la délégation

La délégation de la sélection algérienne des joueurs locaux (A’) a rallié Oran au milieu de la journée de mercredi en vue d’affronter en amical la sélection première du Libéria jeudi soir (20h45) au nouveau stade olympique de la ville.

La délégation en question, qui a été accueillie par le wali d’Oran, Messaoud Djari, accompagné des autorités locales, a comporté en son sein l’entraineur de l’équipe nationale première, Djamel Belmadi. Les vingt-deux joueurs retenus par l’entraineur de la sélection A’, Madjid Bougherra, et leurs accompagnateurs ont par la suite rejoint leur lieu de résidence à bord d’un bus, mis à leur disposition par le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM). Cette instance est d’ailleurs impliquée dans l’organisation de la rencontre amicale qui s’inscrit également dans le cadre des évènements expérimentaux arrêtés par ses soins en vue du rendez-vous méditerranéen. Les protégés de Bougherra, dont il s’agit de leur première sortie comptant pour leurs préparatifs pour la coupe arabe des nations, prévue pour novembre et décembre prochains au Qatar, s’entraineront en début de soirée sur la pelouse du nouveau stade olympique qui sera réceptionné provisoirement à l’occasion de ce match. Le stade olympique relève d’un grand complexe sportif implanté dans la commune de Bir El Djir composé, entre autres d’un stade d’athlétisme, d’une salle omnisports et d’un centre nautique.