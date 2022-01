<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts passent à l’entrainement en diurne</span>

Les joueurs de la sélection algérienne de football ont effectués une séance d’entraînement en diurne, jeudi, au lendemain de leur succès en amical face au Ghana (3 à 0), et après le report du départ de l’équipe pour Douala, au Cameroun, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), et conformément à ce qui a été arrêté dans le programme de préparation de la journée, indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site.

Au cours de la séance, l’effectif a été scindé en deux groupes. Le premier qui a entamé la séance vers 14h00, était composé des joueurs n’ayant pas pris part au match face aux Black Stars du Ghana, avant que ceux alignés d’entrée, rejoignent le complexe sportif d’Al Egla, une demi-heure après. Ces derniers se sont contentés d’un léger footing puis d’une série d’exercices d’étirement et de gainage sous la houlette de Rémi Salim Lancou afin de bien récupérer de leurs efforts de la veille. Le reste du groupe a suivi une séance bien pleine avec une multitude d’ateliers techniques, avec et sans ballon, des toros et bien d’autres gammes bien choisies, avec Serge Romano et Amara Merouani aux commandes. Pour leur part, les trois gardiens, Alexander Oukidja, Mustapha Zeghba et Medjadel étaient sous la conduite de Mohamed Benhamou, alors qu’Aziz Bouras s’est occupé particulièrement de Raïs M’Bolhi. La bonne nouvelle, c’est Sofiane Feghouli qui a retouché de nouveau au ballon, même si c’est encore en solo, ce qui augure un retour dans le groupe lors les prochains jours. L’équipe algérienne de football est attendue samedi 8 janvier à Douala, après avoir reporter son voyage initialement programmé pour jeudi. La décision a été prise par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, « après réflexion, préférant donner la possibilité aux joueurs de mieux récupérer de leur match et de leurs efforts, leur évitant ainsi une fatigue supplémentaire liée au voyage», a indiqué l’instance fédérale. Mercredi, la sélection algérienne s’est imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 3 à 0 (mi-temps : 1-0), en match amical disputé au stade de la Cité de l’Education à Doha, en prévision de la CAN. Les trois buts algériens ont été inscrits par Adem Ounas (8e), Jonathan Mensah (csc 74e) et Islam Slimani (79e).