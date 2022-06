<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022 / Football / Algérie-Espagne</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts pour démarrer du bon pied</span>

L’équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18) tentera de réussir son entrée en lice aux Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran, en défiant l’Espagne, tenante du titre, dimanche au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (17h00), à l’occasion de la 1re journée (Gr.A).

Après plusieurs stages effectués, dont deux à l’étranger, les choses sérieuses commencent pour les coéquipiers de l’ailier gauche Adam Dougui (Queens Park Rangers/ Angleterre), dans l’espoir de réaliser un bon tournoi et bousculer d’entrée les prétendants, dont l’Espagne, vainqueur de la précédente édition tenue en 2017 à domicile à Tarragone. «Nous avons commencé à étudier nos adversaires depuis quelque temps déjà, et particulièrement l’Espagne qui n’est plus à présenter. Nous devons jouer sans complexe. Les joueurs sont appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour ma part, je ne ressens aucun stress, je suis décontracté, et j’essaye d’inculquer cet état d’esprit à mes joueurs», a indiqué à l’APS le coach national Mourad Slatni, qui va vivre sa première expérience en tant que sélectionneur principal. Outre l’Espagne, l’Algérie affrontera également dans le groupe A la France et le Maroc, qui s’affronteront dimanche soir à Sig (20h00). «Il y a toujours des calculs lors du premier match. Nous devons être bien concentrés sur tous les plans pour essayer de réaliser un bon résultat face à l’Espagne. Nous allons se battre avec nos armes dans l’espoir de bien entamer le tournoi», a-t-il ajouté. Toutefois, l’ancien défenseur international appréhende le côté physique, d’autant que ces JM interviennent au terme de la saison sportive. «Il ne faut pas se voiler la face, je redoute le côté physique à la veille du début de la compétition, mais je reste tout de même optimiste car les joueurs vont tout donner», a-t-il rassuré. Sur le plan de l’effectif, Slatni devrait bénéficier de l’ensemble de ses joueurs, puisque aucune blessure n’est à déplorer, ce qui va lui permettre d’aligner un onze conquérant. Le groupe B est composé quant à lui de l’Italie, médaillée d’argent à Tarragone, du Portugal, de la Grèce, et de la Turquie. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues les samedi 2 juillet, alors que le finale se jouera le mardi 5 juillet au stade du Complexe olympique Hadefi-Miloud.