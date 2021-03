<span style='text-decoration: underline;'>ALGÉRIE - BOTSWANA</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» pour terminer en beauté</span>

L’équipe nationale algérienne de football tentera de préserver sa série d’invincibilité, et boucler les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022, par une victoire, à l’occasion de la réception du Botswana lundi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr.H).

Les champions d’Afrique qui res tent sur deux matchs nuls de rang en déplacement dans ces qualifications : face au Zimbabwe (2-2) et à la Zambie (3-3), vont aborder ce dernier rendez-vous qualificatif avec l’intention de renouer avec la victoire, même si l’enjeu sera absent pour les deux équipes, puisque l’Algérie étant déjà qualifiée, alors que le Botswana, battu jeudi à domicile devant le Zimbabwe (0- 1) est éliminé.

Pour cette rencontre, le coach national Djamel Belmadi va devoir de nouveau compter sur les services de ses cadors : le capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Aïssa Mandi (Betis Séville/ Espagne), et Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), dispensés du voyage en Zambie, alors que le défenseur Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne) a purgé son match de suspension.

En revanche, la sélection nationale sera amoindrie par l’absence de l’ailier Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), forfait pour blessure à la cheville, et du milieu défensif Mehdi Abeid (Al-Nasr Dubaï/ EAU), autorisé à rejoindre son club depuis Lusaka après avoir pris part au match face à la Zambie Même si cette rencontre parait sans enjeu, elle demeure importante à plus d’un titre puisqu’elle devrait permettre aux Verts d’atteindre la barre de 24 matchs de suite sans défaite, et revenir à deux matchs du record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26 matchs).

Ce match sera l’occasion pour les deux nouveaux défenseurs, Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), de signer leurs grands débuts sous le maillot national, après l’avoir fait le néo milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas), entré en cours de jeu en seconde période face aux Zambiens.

Côté Botswana, dirigé sur le banc par le technicien algérien Adel Amrouche, il aura à coeur de terminer ses qualifications avec les honneurs, et essayer d’accrocher l’équipe nationale, même si cette dernière reste jusque-là invaincue dans son antre de Mustapha-Tchaker, qu’elle retrouve 16 mois plus tard.

Ce dernier match face au Botswana servira de préparation, en vue du coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, où les Verts recevront le Djibouti, lors de la 1re journée (Gr.A) prévue en juin prochain.

La rencontre AlgérieBotswana sera dirigée par un trio arbitral burkinabé, conduit par Jean Ouattara, assisté de Seydou Tiama et Habib Judic’l Oumar Sano, alors que le quatrième arbitre est Vincent Kabore.

Dans l’autre match de cette poule, le Zimbabwe, également qualifié avant cette ultime journée, recevra la Zambie, avec l’intention d’aligner un deuxième succès de rang.