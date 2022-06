<span style='text-decoration: underline;'>ALGÉRIE-MAROC</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts pour une place en demi-finales</span>

Vainqueur dimanche avec panache face à l’Espagne (1-0) lors de la 1re journée (Gr.A), l’équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18) affrontera ce mardi le Maroc au stade de Sig (17h00) avec l’objectif de l’emporter et valider son ticket pour les demi-finales du tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin – 6 juillet).

Parvenant à déjouer les pronostics en s’offrant la « Roja», tenante du titre chez elle en 2018 à Tarragone, la sélection algérienne est appelée désormais à confirmer son excellent départ face aux Marocains, battus d’entrée face à la France (0-1), dans l’autre match du groupe A. Loin de se présenter comme l’un des favoris de sa poule, l’équipe nationale a réussi à se surpasser et sortir le grand jeu face aux Espagnols, qui se sont heurtés à une défense solide et compacte. Si l’essentiel a été fait en démarrant le tournoi du bon pied, les coéquipiers du premier buteur du tournoi Mehdi Push-Herrantz (AC Ajaccio/ France) devront impérativement battre le Maroc pour sceller leur qualification et du coup réaliser l’objectif assigné à savoir atteindre le dernier carré de l’épreuve. «Nous devons confirmer face au Maroc, ce sera un derby maghrébin très disputé face à nos voisins, à nous de faire le boulot pour pouvoir valider notre ticket pour les demi-finales», a indiqué le coach national Slatni aux médias à l’issue du match face à l’Espagne. Sur le plan de l’effectif, deux joueurs sont incertains pour cette deuxième sortie, il s’agit des deux défenseurs, Fouad Hanfoug et Salah- Eddine Zaoui, légèrement blessés face aux Ibériques. Dans l’autre match du groupe A, l’Espagne, dos au mur, est appelée à réagir mardi face à la France au stade Ahmed- Zabana (20h00), pour éviter une élimination prématurée de la compétition. La France, à l’instar de l’Algérie, jouera pour l’emporter et valider son billet pour le prochain tour. Concernant les deux matchs du groupe B, l’Italie et la Turquie joueront leur qualification en affrontant respectivement la Grèce au stade Mers El-Hadjadj (20h00) et le Portugal à Sig (20h00). Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales, prévues le samedi 2 juillet, alors que la finale se jouera le mardi 5 juillet au Complexe olympique Miloud-Hadefi (20h00).