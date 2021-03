<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Botswana (5-0)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts poursuivent leur invincibilité</span>

La sélection algérienne de football a porté sa série d’invincibilité à 24 matchs, après sa large victoire contre le Botswana (5-0, mi-temps 1-0), en match disputé lundi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Verts étaient assurés de terminer premiers de leur groupe à l’issue de la précédente journée, mais ils n’ont pas lâché l’affaire pour autant, infligeant une véritable correction au Botswana, qui pourtant avait relativement bien démarré le match.

En effet, la sélection drivée par l’Algérien Adel Amrouche n’avait pas démérité en première mi-temps, et c’est d’ailleurs elle qui s’était procurée la première occasion, à la 7e minute, obligeant le gardien Alexandre Oukidja à s’y prendre à deux fois pour maîtriser le cuir.

Les locaux, eux, ont attendu la 14′ pour réagir, sur une contre-attaque rapide menée par Saïd Benrahma, et dont le tir à l’entrée des 18 mètres avait été difficilement repoussé par le gardien.

Dix minutes plus tard, et à force d’insister, les Verts ont réussi à ouvrir le score grâce à leur défenseur central Aïssa Mandi, qui a avait repris d’une belle talonnade un centre-tir de Mehdi Zeffane (24′).

Un but à zéro, c’était le score à la mi-temps.

Mais au retour des vestiaires, et visiblement galvanisés par les nouvelles consignes du coach Djamel Belmadi, les Verts se sont montrés beaucoup plus tranchants qu’en première mi-temps, ce qui leur a permis d’ajouter quatre nouveaux buts.

Le premier par Sofiane Feghouli, qui avait doublé la mise d’une belle tête croisée à la 57′, après un centre millimétré de son capitaine Ryad Mahrez (2-0).

Ce dernier est revenu à la charge à la 63′, pour transformer un penalty obtenu par Youcef Belaïli, qui venait de faire son entrée en jeu à la place d’Ismaïl Bennacer, sorti légèrement blessé.

Les deux autres buts ont été inscrits par les attaquants Baghdad Bounedjah et Farid Boulaya, aux 72′ et 87′, eux qui venaient de faire leur entrée en jeu, en lieu et place d’Islam Slimani et Saïd Benrahma.

Dans l’autre match de ce Groupe H, et bien que déjà éliminée, la Zambie est allée s’imposer chez le Zimbabwe (2-0), grâce à un doublé de Daka, aux 21′ et 90’+2.

Néanmoins, malgré cette défaite à domicile, le Zimbabwe reste solide deuxième au classement général du Groupe « H », est accompagne donc l’Algérie (leader) à la phase finale de la CAN-2021, décalée à 2022 en raison de la crise sanitaire mondiale.