<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale A’ (Algérie-Bénin/amical)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts poursuivent leur préparation à Mostaganem</span>

La sélection algérienne de football A’, composée de joueurs locaux, poursuit sa préparation dans la wilaya de Mostaganem, en prévision de son match amical face au Bénin, samedi 9 octobre au stade Olympique d’Oran (19h00).

Pour sa deuxième séance d’entraînement sur la pelouse du stade Mohamed Bensaïd de l’OPOW R’d Faradj de Mostaganem, le staff technique conduit par le coach Madjid Bougherra a profité de l’effectif au grand complet, après la venue du quatuor du Paradou AC, Yacine Titraoui, Aïmen Bougherra, Adel Boulbina, Merouane Zerrouki ainsi que le sociétaire de l’USM Alger, Billel Benhamouda et du Club Africain (Tunisie), Nabil Lamara.

Mardi, les joueurs ont effectué une première séance à la salle de musculation, au niveau de leur lieu d’hébergement, avant de s’adonner à un entraînement au cours duquel, Bougherra et ses collaborateurs ont soumis les coéquipiers de Kendouci à des ateliers technico-physiques diversifiés puis un travail tactique, basé essentiellement sur des phases de jeu basées sur de la maîtrise et la vitesse d’exécution.

Il est utile de souligner que les quatre éléments du Paradou AC se sont entraînés à part avant de rejoindre le reste du groupe en fin de séance, dans une ambiance sereine et détendue.

Pour rappel, l’équipe nationale A’ prépare la Coupe Arabe des nations de la FIFA û Qatar 2021 (du 30 novembre au 18 décembre) où elle évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Egypte, du Liban et du Soudan.