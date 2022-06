<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2023</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts poursuivent leur préparation à Sidi Moussa</span>

La sélection algérienne de football poursuit sa préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), en prévision du match contre l’Ouganda, samedi au stade du 5-juillet (20h00), comptant pour la 1re journée (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Côté effectif, hormis le gardien Anthony Mandrea (SCO Angers, France), attendu ce mercredi, tous les autres joueurs étaient au rendez-vous de la séance de mardi (18h00), notamment Mustapha Zeghba (Damac FC, Arabie Saoudite), Sofiane Bendebeka (Al Fateh SC, Arabie Saoudite) et Ismaël Bennacer (AC Milan, Italie) qui ont rejoint le groupe mardi. La séance d’entraînement a débuté à 18h00 avec le rituel échauffement en jonglerie suivi de quelques ateliers techniques et des oppositions à trois équipes (chasubles orange, violet et vert) bien rythmées. Le coach national, Djamel Belmadi, a organisé un match sur les deux tiers du terrain opposant deux équipes (chasubles verts et chasubles gris), ce qui lui permettra d’observer de tout près tous les joueurs, en prévision de la rencontre contre l’Ouganda. La séance a pris fin à 20h00, avec une série de tirs au but pour quelques éléments, en l’occurrence Bensbaïni, Mandi, Omrani, Bennacer et Belaïli.