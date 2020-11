<span style='text-decoration: underline;'>Zimbabwe-Algérie (2-2)</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» ratent le coche mais iront au Cameroun</span>

Match à huis clos, beau temps, pelouse en mauvais état. Trio arbitral soudanais conduit par Mahmood Ismaïl, assisté de ses compatriotes Mohamed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Buts : Algérie : Delort (34′), Mahrez (38′). Zimbabwe : Musona (43′), Dube (82′). Avertissements : Algérie : Benlamri (41′), Bounedjah (87′), Bensebaini (90’+1′). Zimbabwe : Chicksen (20′), Rusike (28′), Hadebe (64′). – Les équipes : Algérie : M’bolhi, Halaïmia, Bensebaïni, Mandi, Benlmari, Guedioura, Bennacer (Abeid, 79′), Feghouli (Belkebla, 68′), Mahrez (Ounas, 80′), Benrahma (Brahimi, 73′) , Delort (Bounedjah, 68′). Sélectionneur : Djamel Belmadi Zimbabwe : Sumba, Darikwa (Dube, 81′), Zemura, Hadebe, Dzingai, Chicksen (Lunga, 46′), Nakamba, Rusike, Musona, Kadewere, Moyo (Billiat, 46′). Sélectionneur : Zdravko Logarusic (Croatie).

La sélection algérienne de football, bousculée lundi à Harare par le Zimbabwe (2-2), a assuré tout de même sa 19e participation à la Coupe d’Afrique des nations, en 2022 au Cameroun, à deux journées de la fin des qualifications. Le sélectionneur national Djamel Belmadi atteint ainsi son premier objectif, dans la route pour la défense du titre continental reconquis en 2019 en Egypte, ce qui va lui permettre notamment de préparer plus à l’aise les prochaines échéances. Dominant légèrement les débats au début de la première période, les «Verts» ont failli trouver la faille (28e) grâce à Delort, dont la reprise de la tête a été interceptée par le gardien de but des «Warriors». Ce n’est que partie remise, puisque l’attaquant de Montpellier a réussi à ouvrir le score d’une tête rageuse (34e) sur un centre du latéral droit Halaïmia. Maîtrisant leur sujet, les Algériens ont fait le break suite à un travail individuel remarquable du capitaine Mahrez (38e), qui signe pour l’occasion son 18e but sous le maillot national et rejoint Rafik Saïfi au classement historique des buteurs de la sélection. La réaction des Zimbabwéens était au rendez-vous, puisque le capitaine Musona est parvenu à réduire le score sur un coup-franc direct imparable (43e), une minute après que son ballon ait touché la transversale après un premier coup de pied arrêté.

Le Zimbabwe réussit une «remontada»

Après la pause, les Zimbabwéens se sont montrés plus entreprenants, grâce notamment aux trois changements apportés par le sélectionneur croate Zdravko Logarusic, ce qui a permis aux locaux de dominer cette deuxième mi-temps. L’attaquant de l’Olympique Lyon, Tino Kadewere, était proche à deux reprises (56e, 62e) d’égaliser pour son équipe, mais la défense algérienne a bien veillé au grain. Après avoir poussé devant, le Zimbabwe a réussi à remettre les pendules à l’heure par l’entremise de Dube (82e), suite à une erreur du portier M’bolhi. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a fait des choix forts, en apportant quatre changements par rapport au Onze aligné jeudi dernier, lors de la victoire décrochée à Alger face au même adversaire (3-1). Il a ainsi titularisé Benlamri, Guedioura, Benrahma et Delort, à la place respectivement de Tahrat, Abeid, Brahimi et Bounedjah. A l’issue de ce résultat, l’Algérie atteint la barre de 22 matchs sans défaite et s’approche davantage du record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26 matchs). Le point du nul permet aux «Verts» de conforter leur position de leaders avec 10 points, soit cinq longueurs de plus que le Zimbabwe (5 pts). Ils sont assurés de décrocher l’un des deux tickets qualificatifs à la phase finale. L’autre match de cette poule H oppose ce lundi à 17h00 (algériennes) à Gaborone le Botswana (1 point), dirigé sur le banc par l’Algérien Adel Amrouche, et la Zambie (3 points). Les Algériens boucleront les qualifications en affrontant en déplacement la Zambie puis à domicile le Botswana, entre le 22 et le 30 mars 2021.