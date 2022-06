<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Ouganda</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts se contentent de l’essentiel</span>

La sélection algérienne de football, pour sa première sortie officielle depuis son élimination amère à la phase finale de la prochaine Coupe du monde au Qatar, a réussi l’essentiel contre son homologue de l’Ouganda, qu’elle a dominé (2-0), en match disputé samedi soir au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la première journée (Gr. F) des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en 2023, en Côte d’Ivoire.

Les Verts avaient en effet beaucoup à se faire pardonner, surtout qu’en plus de cette élimination au Mondial-2022, ils avaient quitté la précédente Coupe d’Afrique des nations dès le premier tour. Quoique, en l’absence de certaines pièces maîtresses, particulièrement dans l’animation du jeu offensif, comme Ryad Mahrez et Sofiane Feghouli, le rendement de l’Equipe nationale a été relativement moyen, et a tout juste suffi à réussir le minimum requis. Le premier but est venu à la suite d’un coup-franc indirect, que le stratège Youcef Belaïli a idéalement adressé à Islam Slimani. Ce dernier, bien qu’en déséquilibre a placé une belle tête croisée, qui a ricoché sur la barre transversale avant de revenir sur le défenseur Aïssa Mandi, qui de la poitrine l’a poussé au fond des filets (1-0). Galvanisés par ce but, les poulains du coach Djamel Belmadi sont aussitôt repartis à l’abordage, avec l’intention de corser l’addition, mais c’est finalement le contraire qui s’est produit, puisque suite à un tirage de maillot à l’intérieur de la surface de réparation, l’ailier gauche Rachid Ghezzal s’est vu sanctionné d’un pénalty à la 32′. Faruku Miya Isaac Muleme a été désigné pour l’exécuter et il a choisi de tirer en force, en plein centre, mais le gardien Mustapha Zeghba a été attentif, et a réussi à détourner le ballon, à la manière d’un gardien de handball. Après la pause, les Verts sont revenus avec de meilleures intentions et se sont procurés un grand nombre d’occasions, dont la meilleure a probablement été celle d’Ismaël Bennacer à la 77′, et dont le tir brossé à l’entrée des 18 mètres avait frôlé la lucarne. Les efforts des Fennecs ont fini par être récompensés à la 80′, grâce à l’étincelant Youcef Belaïli, ayant commencé par éliminer trois défenseurs sur l’aile gauche, avant de repiquer au centre, et de tromper le gardien adverse d’un joli tir croisé, qui avec l’aide du poteau est allé mourir au fond des filets (2-0). Un but assassin, car ayant complètement anéanti les espoirs ougandais de pouvoir revenir dans ce match, qui se termine donc par une courte mais précieuse victoire de l’Algérie (2-0). Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Niger et la Tanzanie se sont neutralisés (1-1, mi-temps 1-1), dans l’autre match de ce Groupe «F» des éliminatoires de la CAN-2023, disputé au stade de l’Amitié à Cotonou (Bénin). La Tanzanie avait ouvert le score par George Mpole à la première minute de jeu, avant que Daniel Sosah n’égalise pour le Niger à la 26e minute. Lors de la 2e journée de ce Groupe «F», prévue le mercredi 8 juin courant, la Tanzanie accueillera l’Algérie à Dar Es Salaam (17h00), alors que le Niger se déplacera à Kitende, pour y défier l’Ouganda (14h00).